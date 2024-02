Milei se reunió con Meloni y Mattarella por "una nueva relación bilateral"

El presidente Javier Milei se reunió este lunes en Roma con su par italiano, Sergio Mattarella, y con la premier Giorgia Meloni, con quienes coincidió en la necesidad de "iniciar una nueva etapa" en el vínculo bilateral y en generar mayor confianza para inversores.

A través de redes sociales, Meloni destacó el "encuentro positivo en el que dialogamos sobre el desarrollo de nuevas asociaciones en sectores clave para nuestras economías como energía, infraestructuras y el sector agro-alimentario".

Con un tono positivo, la primera ministra ponderó luego que los dos países "están orgullosos de tener un profundo vínculo histórico y cultural y auspiciamos que pueda seguir adelante para una renovada cooperación en diversos ámbitos".

Milei se reunió con Meloni durante cerca de una hora en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, donde fue recibido por la premier, y juntos escucharon a la banda militar que interpretó algunas melodías mientras atravesaban la alfombra roja hasta el interior del edificio.

Meloni, convertida en 2022 en la primera mujer que llega a ese cargo en la historia de Italia, encabeza un Gobierno en base a una coalición de derecha junto a la Liga de Matteo Salvini y a Fuerza Italia, fundada por el fallecido Silvio Berlusconi.

Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina @JMilei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e… pic.twitter.com/mGo4YtdhgX