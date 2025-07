Milei se reunió con el primer ministro indio Modi para fortalecer el comercio bilateral

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de la República de la India, Narendra Modi, en su despacho de la Casa Rosada. Durante el encuentro, ambos líderes acordaron profundizar la relación bilateral y fomentar el intercambio comercial.

La reunión comenzó con un encuentro ampliado que incluyó a las respectivas delegaciones en el Salón Eva Perón. Posteriormente, Milei ofreció un almuerzo oficial en honor a las autoridades indias, según se detalla en el comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

Excellent meeting with President Javier Milei of Argentina. We are marking 75 years of India-Argentina diplomatic relations and 5 years since we elevated our relationship to a Strategic Partnership. We have covered significant ground in our bilateral relations, but we agree that… pic.twitter.com/3fG6ojU4ZD