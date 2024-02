Milei se reúne con la subdirectora del FMI y no descarta un nuevo acuerdo

El presidente Javier Milei se reunirá este jueves con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gita Gopinath, con el fin de evaluar el desarrollo de las políticas económicas implementadas para el cumplimiento de las metas acordadas en el programa vigente y con la expectativa por la puerta abierta que dejó el Gobierno para explorar un nuevo acuerdo.

El encuentro entre el mandatario y la funcionaria del Fondo significará el cierre de la visita oficial del organismo al país, que según revelaron desde el propio FMI, se produjo con el objetivo de "conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial".

En la jornada de ayer, Gopinath mantuvo una reunión en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la que se abordaron "los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina", según describió en su cuenta de X.

Tras el diálogo entre las partes, Caputo planteó la posibilidad de negociar un nuevo programa, diferente al actual que termina en septiembre y que incluya desembolsos adicionales, al asegurar, durante una entrevista televisiva, que el organismo multilateral está "abierto a explorar un nuevo acuerdo".

Al respecto, precisó: "Ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos".

En tanto, aclaró: "No es que vamos a hacerlo, sino que vamos a estudiarlo". Y aseguró: "Si es mejor y que implique más desembolsos, bien, ya que, estamos estudiando lo que sea mejor para el país".

Pleased to be in Buenos Aires. Had a productive discussion with Minister Caputo, @LuisCaputoAR, Governor Bausili of @BancoCentral_AR, and Chief of Staff Posse on the ongoing efforts to restore macroeconomic stability, protect the vulnerable and strengthen growth prospects in… pic.twitter.com/4trnSessl9