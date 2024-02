La número dos del FMI se reunió con Caputo: valoró "esfuerzo por la estabilidad"

La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, se reunió este miércoles por la tarde en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo mientras que este jueves se encontrará con el presidente Javier Milei.

"Encantada de estar en Buenos Aires. Tuve una discusión productiva con el ministro Caputo, el dobernador Bausili del Banco Central y el jefe de Gabinete Posse sobre los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina", valoró Gopinath en su cuenta de X junto a una imagen del encuentro.

Pleased to be in Buenos Aires. Had a productive discussion with Minister Caputo, @LuisCaputoAR, Governor Bausili of @BancoCentral_AR, and Chief of Staff Posse on the ongoing efforts to restore macroeconomic stability, protect the vulnerable and strengthen growth prospects in… pic.twitter.com/4trnSessl9