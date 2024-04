Milei, contra el periodismo: "Se ha prostituido al calor de la pauta oficial"

El presidente Javier Milei publicó en la mañana de este miércoles en su cuenta de X un duro comunicado en el que apunta contra el periodismo y lo tildó de "mentiroso y extorsivo".

"El periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial", aseguró.

En otro pasaje del escrito, el mandatario, quien se encuentra en Estados Unidos donde se reunirá con el magnate Elon Musk , continuó su embate hacia la prensa: "La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS.

Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina.

Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es que creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos.

El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones.

Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial.

La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios.

El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven.

Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos.

Ni siquiera los sagrados periodistas.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

— Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

