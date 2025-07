Médicos del Garrahan recibirán 'becas precarizadas' en lugar de salarios formales

Médicos residentes del Hospital Garrahan confirmaron que dejarán de recibir un salario y a partir de ahora percibirán un "stípendio precarizado". Esto surgió luego de que el Ministerio de Salud decidiera cerrar la residencia de pediatría, implementando un sistema que disminuye sus derechos laborales.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, los profesionales expresaron que la cartera liderada por Mario Lugones argumentó que "era suficiente tener el sello Garrahan". En respuesta, declararon: "Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud".

Una de las médicas residentes, quien solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que la resolución publicada en el Boletín Oficial significa un cierre del sistema de residencia en su forma actual, transformando la remuneración en becas y eliminando derechos: "Vamos a cobrar un estipendio en negro, en lugar de un salario en blanco", explicó.

El comunicado también resaltó que los médicos no contarán con obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias ni antigüedad en el hospital. Junto a esto, señalaron que recibir un estipendio no implica tener un salario.

Además, enfatizaron que "sin residentes, el Garrahan no funciona" y que la solución al reclamo por mejores condiciones salariales no puede ser un retroceso. Resaltaron que "no hay derechos laborales y no hay futuro".

Una de las afirmaciones más contundentes del comunicado fue: "Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Esto no es sólo un ataque a los médicos en formación, sino un intento de desmantelar el sistema de residencias tal como lo conocemos, precarizando aún más la Salud Pública".