Mauro Icardi no se presentó a la audiencia con Wanda Nara

Mauro Icardi no fue a la audiencia virtual en la denuncia que tiene por presunta violencia de género, mientras que sí estuvieron presentes Wanda Nara y las abogados del jugador, quienes solicitaron que la misma se suspenda, algo que no fue aprobado "por la gravedad del hecho".

Ana Rosenfeld, abogada de la conductora, dio una conferencia de prensa donde explicó que Icardi no estuvo en la audiencia por Zoom, la cual se llevó a cabo de esta manera para evitar a los medios de comunicación que estaban en la puerta del Juzgado de Menores.

"La audiencia sirvió para esclarecer lo que estaba pasando. Pidieron que se suspenda, pero no fue autorizada por la gravedad del caso", destacó la abogada.

En este sentido, Rosenfeld detalló que, por la salud de los chicos y la privacidad del caso, "no trascenderá sobre lo que se habló".

A su vez, confirmó que los menores "no presenciaron nada" y que en todo momento se los preservó. "Wanda habló y dijo sus razones por la que va a mantener esto en privacidad. Lo que vivió fue desagradable", remarcó.

Con respecto a la situación en Turquía con este conflicto, Rosenfeld sostuvo: "Trasciende también fuera del país, voy a tener que aprender turco".

Al concluir la pequeña conferencia, la defensora contó que "Wanda está fuerte" y que "no quiere nada de esto", con relación a la denuncia contra su ex Icardi. "Este expediente no empezó hace 2 días. Vengo trabajando hace muchos meses con esto", subrayó.

Icardi debía acudir a la audiencia tras ser notificado por personal de la Comisaría 13B de la demanda presentada por la conductora y empresaria radicada en el Juzgado Civil 106.

De acuerdo a lo ordenado por el juez, Icardi deberá abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara.

Además deberá disponer el reingreso de ella a su domicilio de Avenida del Libertador 7.050 y tendrá que concurrir a la audiencia a las 10.

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas en común: Francesca e Isabella, y además la mediática ya tenía otros tres hijos varones, producto de su primer matrimonio con el también exfutbolista Maximiliano López: Valentino, Constantino y Benedicto.

