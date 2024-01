La oposición criticó duramente el discurso de Milei en Davos

Dirigentes de casi todo el arco opositor salieron hoy en las redes sociales a criticar distintos aspectos del discurso que pronunció el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

El ex candidato a jefe porteño por Unión por la Patria Leandro Santoro apeló a la ironía para rechazar el mensaje de Milei, y escribió: “Excelente el Presidente luchando contra la Internacional Comunista de Davos!! Otro acierto indiscutido de la diplomacia Argentina que se suma a la acertada decisión de nombrar un secretario de Culto que se destaca por insultar a todas las religiones”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, integrante de Hacemos Coalición Federal, la bancada que lidera Miguel Pichetto, fue más dura y sostuvo: “El discurso del Presidente en Davos, cargado de soberbia irracional, que no distingue la barricada de campaña con la reunión de los líderes del mundo, que no entiende la democracia y el progreso social, nos avergüenza como país. Lamentable”.

Y agregó: “El hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. Nos interesa gobernabilidad, que no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es así”.

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, escribió: “Muy grave!!! Este anarcocapitalista que hoy preside la República no está ubicado en tiempo y espacio. Vienen momentos difíciles con este Javier Milei”.

Gabriela Cerruti, la portavoz del ex presidente Alberto Fernández, utilizó un breve mensaje que incluyó una chicana a quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, de quien imitó su manera de tuitear: “Papelón mundial. Fin.”, publicó.

El discurso de hoy de @JMilei encarna las ideas de El Manantial casi textualmente. Desde Ryan que no se hablaba de colectivismo. Los colectivistas como parásitos de la sociedad. Lo escribí en #BigMacri pero parece que es más Milei. pic.twitter.com/nsXX0ET14v — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 17, 2024

El diputado radical Martín Tetaz se mostró decepcionado y tuiteó: “El presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta). Insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo”.

El diputado de izquierda Nicolás Del Caño cuestionó la defensa que el Presidente hizo del capitalismo: “Milei en Davos habla del socialismo empobrecedor, pero es bajo el capitalismo actual que los 5 hombres más ricos del mundo duplicaron su patrimonio en 3 años, mientras 5000 millones de personas se empobrecieron. Un sistema irracional que merece el basurero de la historia”, publicó.

“Milei se toma el trabajito de ir a Davos a defender el patriarcado. Sin miedo al ridículo, sigue con discursos para la tribuna machirula reaccionaria. Las mujeres le tenemos que responder este #24E masivamente en la calle”, sostuvo la compañera de bancada de Del Caño, Myriam Bregman, en referencia al paro general convocado por la CGT.

El canciller durante parte de la gestión de Cristina Kirchner Jorge Taiana escribió: “El discurso del Presidente Milei en el Foro de Davos resultó vergonzoso. Fue misógino, contrario a la Justicia Social, negando el cambio climático y cuestionando el rol del Estado como regulador de los diversos intereses sectoriales. Y de Malvinas… nada”.