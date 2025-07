La esposa de Nahuel Gallo confirmó su detención en Venezuela y exige acción gubernamental

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el argentino desaparecido en Venezuela, comunicó esta mañana que su esposo se encuentra detenido en la Cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, bajo orden del autoproclamado presidente Nicolás Maduro. Gómez hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que "presione de verdad" por su liberación.

“Lo que tenemos sobre la situación de Nahuel es informal. Hasta la fecha, no existe una causa penal abierta en Venezuela ni ha sido presentado en tribunal alguno. No hay evidencia de que haya sido imputado”, detalló en diálogo con Radio Rivadavia.

En este sentido, añadió: “Al no contar con un expediente, carece de acceso a defensa privada y no se dispone de una orden de reclusión. Así, oficialmente, no sabemos dónde está Nahuel más allá de que parece estar en la cárcel del Rodeo 1”.

La esposa de Nahuel comentó que, según información compartida por un ciudadano liberado recientemente, su marido se encuentra en buenas condiciones físicas pero está ansioso y preocupado por ella y su hijo, añadiendo: “Lo único que sabemos es gracias a lo que otros cuentan, no por información oficial del gobierno venezolano”.

Además, reiteró: “Hoy Nahuel cumple 210 días en desaparición forzada en Venezuela, y tenemos la certeza de que es un desaparecido, lo que constituye un crimen de lesa humanidad”.

Gómez relató que su esposo viajó a Venezuela en diciembre de 2024 para buscar a su familia y que ella se encontraba allí para cuidar a su madre tras seis años de ausencia. Indicó que sus intentos previos de viaje se frustraron por las elecciones presidenciales.

“En diciembre compramos los pasajes para que Nahuel viajara, haciendo escala en Bogotá y llegando por tierra a través de Cúcuta debido a la escasez de vuelos directos y su alto costo en Venezuela”, explicó, añadiendo: “No hay vuelos directos desde otros países, por lo que esa fue nuestra única opción”.

Informó que el 8 de diciembre fue detenido en el control migratorio de San Antonio del Táchira, donde le facilitaron información falsa sobre una entrevista, confiscando su teléfono y dejándolo incomunicado. “Realizamos todas las acciones legales posibles”, concluyó.

“Recientemente, el alto comisionado de la ONU denunció la situación en Venezuela. Desde el primer instante, he denunciado la desaparición de Nahuel, quien no ha sido detenido oficialmente, ya que no pudo defenderse ni comunicarse con su familia como corresponde”, enfatizó Gómez.

En otro momento, la esposa demandó más acciones diplomáticas por parte del gobierno de Javier Milei, subrayando que “se debe presionar de verdad” para lograr su liberación. Afirmó: “Sé que están haciendo lo posible para que Nahuel vuelva pronto; todo lo que pudo hacerse a nivel internacional ya se realizó”.

“Lo único que nos queda es aguardar que Argentina presione efectivamente y que otros países también lo hagan, ya que se trata no solo de un ciudadano argentino sino de muchos más, incluidos estadounidenses, ucranianos, ecuatorianos, colombianos y peruanos. La indiferencia internacional duele y conmueve profundamente”, cerró.