La dura sanción a los barras de All Boys por antisemitismo y actos de violencia

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, consideró que aquellos hinchas de All Boys que mostraron un ataúd con la bandera de Israel eran "violentos" y confirmó que los identificados no podrán ingresar al estadio por cuatro años.

“Estamos trabajando diariamente porque los violentos no son bienvenidos en la Ciudad”, afirmó el funcionario en declaraciones para Splendid AM 990, y añadió: “Haremos todo lo posible para que no accedan quienes no cumplen con las normas”.

En esta línea, Tapia destacó: “Estos no son hinchas, son violentos, independientemente de ser barras o no barras. Lo que hicieron requería que colaboráramos con las autoridades nacionales, así como con las locales, en el Comité de Seguridad del Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además de repartir volantes, los hinchas colgaron un pasacalle con la frase "Muerte al estado genocida de Israel", que fue incautado por la Dirección de Prevención en Eventos Masivos. Lo mismo ocurrió con el ataúd y el dron utilizado para grabar lo que fue calificado como “actos de violencia”.

“Contaban con un dron que registraba las inmediaciones del estadio. Tras esto, se identificaron a 10 barras violentos y se tomó la decisión, por parte del Comité de Seguridad del Fútbol, de que estas personas no podrán acceder a las canchas de la Ciudad de Buenos Aires durante cuatro años”, anunció Tapia.

Este operativo, coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, se llevó a cabo en el contexto del programa Tribuna Segura. “La Fiscalía de la Ciudad está interviendo en la causa que va más allá del hecho puntual de violencia y probablemente aborde otras manifestaciones de violencia y antisemitismo”, enfatizó.

“Esto trasciende a la participación en espectáculos deportivos, ya que no ocurrió en el anillo de seguridad”, subrayó Tapia, quien solicitó al club una participación activa para desalentar estas situaciones.

Finalmente, destacó que los autoras de los actos antisemitas no representan al club y aseguró que trabaja para “recuperar el orden y el espacio público” en los eventos deportivos masivos. “Estamos también trabajando en modificar el código contravencional para endurecer las penas relacionadas con los trapitos, que es otro asunto asociado”, cerró.