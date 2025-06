Karina Milei relató cómo despidió a un trabajador por hablar del perro Conan

Este domingo, el presidente Javier Milei sorprendió al aparecer en el estudio de Neura (Gorriti al 5900, Palermo), acompañado por su perro mastín napolitano, conocido como Conan, al que describió afectuosamente como "uno de mis cinco hijos de cuatro patas".

Esta fue la primera ocasión en que uno de los canes del mandatario fue presentado públicamente desde que asumió el cargo. Portando su característico mameluco de YPF, Milei participó en una transmisión solidaria destinada a recolectar fondos para los refugios Patitas de la Calle y Huellas del Sur.

A su lado estuvo Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia. En un momento tenso de la transmisión, el conductor, apodado "Tronco", se refirió al can como "eso", momento que llevó al presidente a corregirlo, aclarando que se trataba de "Conan".

Karina Milei aprovechó la ocasión para narrar una anécdota de la campaña electoral que generó repercusiones en las redes. "Vino una persona y me dijo '¿Dónde querés poner esa cosa?'. Yo le respondí 'vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo'. No solo lo echamos de la reunión, sino que lo despedimos. Nunca más volvió", comentó.

Ante esta revelación, "Tronco" intentó disculparse, explicando que su intención era referirse al perro como una "cosa hermosa", aunque no lo había expresado claramente.

"No me hagan sentir temor. Viví el temor y el frío del Jefe", expresó "Tronco", haciendo alusión al carácter fuerte de la hermana del presidente.