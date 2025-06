Habló el candidato que prometió sorteos si ganaba, triunfó y lo denunciaron

El intendente electo de Florencia, Fabio Villa, se encuentra en el centro de una controversia tras su victoria en las elecciones locales, donde representó a la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, buscando desplazar al peronismo gobernante. Villa, que antes de las elecciones propuso lanzar un sorteo en caso de ganarlas, afirmó: "La gente eligió el cambio y fue contundente". Entre los artículos a sortear se encontraban dos motos, una bicicleta, un equipo de sonido, una heladera, una cocina y dos celulares.

/Inicio Código Embebido/

?? Insólito en #Florencia: el candidato Fabio Villa (@UnidosSantaFe) promociona un sorteo de motos, electrodomésticos y más, solo si gana las elecciones. Condiciona los premios a su triunfo. Antidemocrático, clientelar y obsceno. pic.twitter.com/fQUKp2cTRA — Gaston Bais (@GastonBais) June 29, 2025

/Fin Código Embebido/

El Tribunal Electoral, tras una denuncia presentada por Más para Santa Fe, solicitó el decomiso de mercadería relacionada con el sorteo electoral que se llevó a cabo en un momento prohibido por la ley. Jorge Barraguirre, procurador de la Corte, expresó que el tribunal "observa este proceso y anotició a la justicia".

Villa, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, negó haber realizado el sorteo y aclaró que "nunca tuvimos la mercadería" que supuestamente se iba a regalar. "Son donaciones de gente que dice 'te voy a donar algo'", explicó, añadiendo que no se realizó ningún sorteo: "No, no, nunca existió el sorteo". Sin embargo, se mostró preocupado por la viralización de un video donde se anunciaba el sorteo, sugiriendo que la oposición fue quien lo difundió.

El intendente electo enfatizó que "la gente quería el cambio" y que la elección se vivió en un "clima de fiesta". Afirmó que el actual intendente había estado regalando productos hasta el último momento de su gestión, lo que generó un ambiente electoral tenso. "Nadie fue obligado ni amenazado a votar del sector nuestro", aseguró Villa, en contraste con las denuncias de coerción hacia los votantes de la oposición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En respuesta a las acusaciones de irregularidades, Villa defendió su posición: "Yo nunca hice un pedido de voto en periodo de veda". Sin embargo, la situación continúa siendo objeto de análisis legal, ya que podría haber consecuencias en la validez de su elección. "Hay una sanción de tipo administrativa que va a tener que soportar", concluyó el entrevistador.

La denuncia

El procurador Barraguirre, aclaró en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que esta práctica es ilegal. Según el artículo tercero de la ley 12.080, "48 horas antes no puede haber ningún aviso, ningún sorteo, ningún premio". Barraguirre detalló que se presentó una denuncia y que su dictamen propone una medida cautelar para decomisar los premios y evitar que el sorteo tenga efectos sobre el sufragio.

“Lo que yo propuse al Tribunal es que tome una medida cautelar en el sentido específicamente del decomiso de la mercadería”, explicó Barraguirre. Además, sugirió iniciar un proceso legal para determinar sanciones pecuniarias y remitir el caso al Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles delitos relacionados con la compra de votos.

El procurador también señaló que el Tribunal Electoral es incompetente para tratar delitos más graves, como ofrecer algo a cambio del voto: "La acción penal corresponde al Ministerio Público de la Acusación". A pesar de las irregularidades, Villa ganó las elecciones, lo que deja en el aire la posibilidad de impugnaciones.

Entrevistas de Alberto Lotuf y Hernán Funes.