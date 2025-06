Guillermo Francos advierte a gobernadores: "Sin equilibrio fiscal, no hay fondos"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió el domingo a la creciente presión de los gobernadores por obtener más recursos del Estado nacional y una reforma en la coparticipación. "Las propuestas de los gobernadores no son viables en el contexto del equilibrio fiscal", afirmó. "Estamos abiertos a discutir, pero si no hay consenso, el Congreso tomará la decisión. No sacrificaremos el orden fiscal ante presiones políticas", advirtió.

En una entrevista con Rivadavia AM 630, el funcionario enfatizó que la reforma de la coparticipación es una asignatura pendiente desde la Constitución de 1994, y confirmó que el Gobierno está en busca de un nuevo marco: "Es parte del Pacto de Mayo. Algunos gobernadores lo apoyan y otros no, pero intentaremos avanzar. Más de tres décadas han pasado sin solución".

Retenciones al campo

Frente al descontento de los productores agropecuarios por la permanencia de las retenciones, Francos aceptó que "el Gobierno comparte la opinión de que son un impuesto perjudicial", pero advirtió que su eliminación no es factible en el corto plazo: "Cuando logremos un equilibrio fiscal sustancial y un crecimiento sostenido, habrá espacio para la reducción tributaria. Por ahora, no existe margen para ello".

Recordó que ya se había realizado una disminución de las retenciones a economías regionales, acero, trigo y cebada, y defendió la necesidad de ajustes: "Hemos realizado un esfuerzo significativo para reducir el gasto, el personal del Estado y organismos no esenciales. No es posible desmantelar todo de un día para otro. Regresar a la emisión o a soluciones fáciles solo conducirá al fracaso".

Economía y tipo de cambio

El jefe de Gabinete aseguró que "la economía crece un 5,8%" y que esto se traduce en un aumento de los ingresos fiscales, lo que permitirá seguir reduciendo impuestos y mejorar la competitividad. Aunque evitó referirse a una posible devaluación, explicó que "la política cambiaria sigue un esquema de flotación administrada y el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango definido".

Respecto a la fuga de divisas por turismo, admitió que "es un aspecto que afecta la balanza externa", pero subrayó que "la mayor parte de la demanda de dólares proviene de la importación de bienes de capital, lo cual indica una inversión positiva".

Pacto de Mayo, reformas y el papel del Congreso

Francos reiteró que "Argentina requiere una nueva estructura tributaria y una reforma laboral para ser más competitiva", y criticó la negativa de ciertos sectores a discutir estos temas: "Existen gremios que se resisten a la modernización laboral y empresarios que esperan que el Estado asuma todos los costos. Esa situación es insostenible".

"No se puede implementar todo de un solo golpe. Heredamos un país en crisis, con inflación descontrolada y un caos total. Estamos abordando lo urgente, pero ahora es fundamental avanzar en la estructura", agregó, aludiendo al papel del Congreso. "El Consejo de Mayo puede sugerir, pero el Congreso es quien determina. Para eso, necesitamos nuevas mayorías parlamentarias", enfatizó.

Reacción a Cristina Kirchner

Consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que "la mitad del país no llega a fin de mes", Francos respondió: "No sé de qué información se basa ni de dónde provienen esos datos. La economía muestra signos de recuperación, con un aumento en el consumo y la producción. Esa percepción carece de fundamento en la realidad".

Desacuerdos en el Senado

Por último, se refirió a un incidente en el Senado, donde fue calificado de "mentiroso" por una legisladora durante su presentación: "Fui al Congreso para cumplir con mi deber institucional. No regresaré a un lugar donde no se respeten las formas. Informaré al Senado mi decisión el lunes".

Respecto a los comentarios del presidente Javier Milei, quien llamó "pelotudo" a un gobernador en un acto político, Francos estableció diferencias: "Lo que hizo el Presidente fue en un evento de su partido. Mi intervención fue en una de las instituciones de la República. No es comparable".