Gobernador Jaldo se opone a la importación de azúcar brasileño en Argentina

El gobernador Osvaldo Jaldo se manifestó este sábado en contra de la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante la Cumbre del Mercosur sugirió incorporar el azúcar en el comercio bilateral con Argentina. Desde Tucumán, Jaldo cuestionó enfáticamente esta idea, al considerar que representaría una competencia desleal para la producción azucarera nacional.

“Hubo propuestas concretas, que en esta apertura de mercado, la apertura de importación, no han tenido mejor idea que intentar incluir el azúcar”, señaló Jaldo.

El gobernador subrayó que el azúcar brasileño recibe subsidios por parte de su gobierno, y que permitir su ingreso impactaría negativamente en toda la cadena productiva de Tucumán: “Acá con mucho esfuerzo estamos produciendo el azúcar y sus derivados. No es posible que de un país, de un azúcar subvencionada, nos quieran competir ilegalmente a la Argentina”, argumentó. Jaldo añadió: “Primero, porque no tienen ni cerca la calidad del azúcar que tiene Argentina. Y segundo, si pueden tratar de abaratar los precios es porque el gobierno brasileño le está subvencionando. Entonces así es fácil competir”.

En este contexto, el gobernador adelantó que ya dialogó con sus colegas de Salta y Jujuy para adoptar una postura unificada. “No vamos a permitir que ese azúcar, ni ningún derivado de la caña de azúcar, pueda entrar a la República Argentina, a la región del norte y fundamentalmente a nuestra provincia de Tucumán”, afirmó.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo expresó su apoyo a la postura del Ejecutivo provincial. Acevedo indicó: “Vamos a seguir apoyando para darle todas las herramientas que le hagan falta para que Tucumán siga creciendo, para que Tucumán defienda las economías regionales como lo acaba de manifestar el gobernador”.

Además, Acevedo resaltó: “Nosotros no podemos competir con productos y bienes que son subvencionados en países del exterior. No pueden competir con nuestra industria. Tenemos que defender la industria nacional porque si no tenemos industria fuerte que pueda trabajar, no hay trabajo para la gente”, concluyó.