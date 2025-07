Gabriel Di Meglio fue despedido del Museo Histórico Nacional por sus críticas

Gabriel Di Meglio, historiador y hasta entonces director del Museo Histórico Nacional, reveló en una entrevista con Splendid AM 990 que fue informado sobre su remoción, efectiva desde agosto, tras completar cinco años en el cargo. “Recibí la notificación de que desde agosto ya no continuaré. Me indicaron que no se me daría una razón específica, solo que se trató de una decisión política”, expuso.

De forma extraoficial, se mencionó que su salida podría estar relacionada con sus declaraciones acerca de la crítica falta de presupuesto que sufren los museos a nivel nacional. “Aparentemente, eso generó descontento. También se discutió el asunto del sable de San Martín, que ha sido parte de este museo desde 1897 gracias a una donación, y quien asumirá mi cargo es María Isabel Rodríguez Aguilar, la ex directora nacional de museos”, añadió Di Meglio, visiblemente sorprendido por esa decisión que consideró carente de justificaciones claras.

Durante su gestión, el museo, situado en Parque Lezama, impulsó una significativa renovación de contenidos y exposiciones. “Recientemente, inauguramos una nueva exhibición y estábamos en proceso de trabajar en otra. Se había concretado una renovación integral del guion museográfico. Todo esto se verá interrumpido”, expresó.

Di Meglio defendió la importancia de los museos en la vida democrática y cultural de la nación: “Son espacios esenciales para preservar la memoria colectiva. Al observar un objeto del pasado, el visitante vive una experiencia única. Por ejemplo, en el museo se encuentra el tintero con el que se firmó la independencia, el piano que sonó por primera vez el himno nacional, la bandera de Belgrano y el sable de San Martín.”

Ante un contexto de recortes y austeridad, Di Meglio fue contundente: “Se han dejado edificios históricos sin presupuesto, a pesar de requerir mantenimiento urgente. Esto es similar a lo que ocurre con las rutas: si no se atiende a tiempo, se deterioran.”

Al ser consultado sobre la situación política actual, manifestó su inquietud: “Esto representa claramente un ataque general contra lo público. Trae a la memoria los inicios del menemismo, pero también desliza un discurso violento reminiscente de los años 70 o del siglo XIX. Esto es alarmante, ya que se normalizan cada vez más los abusos de autoridad y la reducción de libertades.”

Respecto a las advertencias de la ex presidenta Cristina Fernández sobre un “terrorismo de Estado de baja intensidad”, evaluó: “No emplearía tal término, pero percibo un incremento de actitudes autoritarias y un esfuerzo por intimidar cualquier forma de protesta. Se están adoptando modelos similares a los de Orbán en Hungría o Trump en EE.UU., que atacan derechos sin romper la institucionalidad.”

Di Meglio finalizó con una reflexión que resonó como una advertencia: “La democracia y la paz deben ser defendidas cada día. Si se permite que ciertas situaciones pasen desapercibidas, se convierten en lo habitual. Y, al final, uno se encuentra atrapado en un proceso que parece irreversible.”