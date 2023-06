Fuerte reclamo de las provincias a la Nación por los subsidios al transporte

Córdoba se sumó al reclamo que hicieron los representantes de las provincias que integran el Comité Federal de Transporte (COFETRA) por un “verdadero federalismo” en el reparto de subsidios para el transporte del interior.

A través de un comunicado, manifestaron una “profunda preocupación” por la situación en la que se encuentra el conflicto que mantienen los representantes gremiales de los trabajadores y sus empleadores, que este martes desencadenó un paro de 24 horas en el transporte de mediana y larga distancia.

La nota, que entre otras lleva la firma de Franco Mogetta, secretario de la Provincia y presidente de COFETRA, sostiene: “Es realmente agraviante para el federalismo de nuestro país la postura que adopta el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Transporte y de Trabajo, porque mientras en AMBA toman una participación activa, no solo asistiendo a las audiencias, sino que incluso han llegado al extremo de fijar los salarios de los trabajadores por Resolución conjunta, comprometiendo para el pago de esos salarios los recursos que son de todos los argentinos, respecto al interior del país, no solo que no asisten a las audiencias (expresando una clara discriminación) sino que ya ni siquiera cumplen con los recursos presupuestados por Ley del Congreso de la Nación. Ya con fecha 24 de mayo, las provincias que integramos el COFETRA advertimos al ministro de Transporte de la Nación que la situación era de gravedad ante la falta de respuesta y de certezas en la distribución de los subsidios para los meses de mayo en adelante, teniendo en cuenta que la resolución que dispuso la distribución de fondos tenía vigencia hasta abril inclusive”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y agrega: “Lo real y cierto es que la Ley de Presupuesto dispuso un monto de 85.000 millones de pesos para todo el año, pero de manera discrecional y sin fundamento alguno la autoridad nacional dispone distribuir estas sumas por resoluciones que tienen una vigencia de cuatro meses y a veces menos también, obligándonos a las provincias a vivir en la incertidumbre. Queremos y exigimos un verdadero federalismo, necesitamos previsibilidad en el transporte de todos los argentinos, para eso resulta menester una resolución que disponga la distribución de la totalidad de los fondos presupuestados por el Congreso y no sumas parciales que luego se pagan fuera de termino sin actualización de ningún tipo. El transporte es esencial para el acceso a la educación, la salud y el trabajo, derechos que son fundamentales para todos los habitantes de la Patria y no solo el área metropolitana de Buenos Aires”.

Entre los firmantes se encuentran Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe y vicepresidente de COFETRA, Manuel López, coordinador del gabinete de Servicios Públicos de Mendoza y secretario de COFETRA, Pablo Maximiliano Córdoba, director de Transporte de Formosa; Mauricio Márquez, director de Transporte de La Pampa, Esteban Ortiz, director de Transporte de Santiago del Estero; Marcelo Acuña, subsecretario de Transporte y Puertos de Misiones, Armando Pérez Moiraghi, director de Transporte de Corrientes, Alcira Brizuela, secretaria de Transporte de La Rioja, Juan Ciarrocca, director de Transporte de Neuquén, Juan Ignacio Ciancaglini, secretario de Transporte de Río Negro, Pablo Giachino, secretario de Transporte de Jujuy, Marcelo Ferraris, Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, Rolando D’ Avena, subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Sebastián Anzulovich, secretario de Estado de Transporte de San Luis, Vicente Nicastro, secretario de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán, Andrea Álvarez, secretario de Transporte de Catamarca, Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, y Tomás Yazzle, subsecretario de Transporte de Chaco.