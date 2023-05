Fernández, sobre la inflación de abril: "Seguramente no es el dato que queremos"

El presidente Alberto Fernández insistió en que decidió no competir por la reelección porque necesita dejarle a su sucesor o sucesora "un país más ordenado".

"La Argentina es una economía que tiene características raras, particulares, difíciles de explicar, pero tenemos 33 meses de crecimiento consecutivo del empleo registrado, y el primer trimestre el crecimiento de la industria muy alto, y uno ve los movimientos de la economía que hacen que esté funcionando", sostuvo el mandatario.

Al brindar una entrevista a Radio 10 desde la Residencia Presidencial de Olivos, el jefe de Estado reiteró: "Sé lo que es una campaña presidencial. Necesito dejarle al próximo Presidente o Presidenta un país más ordenado".

"Tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar", planteó.

Y agregó: "Anoche hablaba con (el ministro de Economía) Sergio (Massa) que tenemos que ponernos un objetivo definitivo para parar esto".

Al ser consultado sobre el índice de inflación que se dará a conocer esta tarde, Alberto Fernández manifestó: "No conozco el dato, porque el INDEC funciona con total autonomía, pero seguramente no es lo que queremos".

Asimismo, destacó que las cadenas de hipermercados "respetan bastante" el programa de Precios Justos y se quejó de que los supermercados chinos "nunca quieren entrar" en la iniciativa para frenar la inflación.

También se refirió a la posibilidad de otorgar un refuerzo económico a los sectores más vulnerables: "Tenemos que trabajar en eso con Sergio, pero tenemos una dificultad: nos entraron 20 mil millones de dólares menos y eso es un tema".

