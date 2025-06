Felisa Miceli critica duramente el modelo económico de Milei y su fracaso evidente

Felisa Miceli, quien se desempeñó como exministra de Economía y Producción de la Nación y fue presidenta del Banco Nación, expresó de manera contundente que el programa económico bajo la conducción de Javier Milei "ya fracasó". Refutó las afirmaciones del gobierno sobre la consecución del "déficit cero".

En una conversación con Splendid AM 990, Miceli alertó sobre la veracidad de los indicadores oficiales, la disminución del empleo y el consumo, así como el incremento del endeudamiento y la creación de una nación desigual, donde predomina la dependencia del capital financiero.

Para Miceli, el discurso que celebra un crecimiento del 6% en el PBI resulta engañoso. Considera que se trata de un simple "rebote estadístico" en comparación con el primer trimestre del año anterior, afectado por la severa devaluación ocurrida en diciembre de 2023. "Se compara con los peores momentos y se presenta como un éxito. De los 13 sectores económicos, solo tres mostraron crecimiento: minería, energía y servicios financieros. Los demás sector, como la industria, la construcción y el comercio, fueron afectados negativamente", explicó. Resaltó que en el sector financiero, por ejemplo, se evidenció un crecimiento del 30%, lo que indica que "este modelo se basa en la especulación y no en la producción".

Asimismo, cuestionó la noción de que la disminución de la inflación indica un éxito. Detalló que el INDEC aplica una estructura de consumo obsoleta, que data de 2004: "Mide el uso de teléfonos fijos en lugar de celulares, prioriza video clubs en vez de plataformas digitales, y no considera adecuadamente los aumentos en alimentos, transporte y servicios. La inflación oficial puede estar a la baja, pero los precios continúan en alza. La realidad es que la gente trabaja más, cobra menos y aún así no logra cubrir sus gastos básicos".

Miceli también desmentió la afirmación del gobierno sobre la obtención del "déficit cero": "Los datos son falsos. No contabilizan correctamente los intereses de deuda de forma adecuada, los capitalizan para no incluirlos en las cifras oficiales y obligan a las empresas públicas a adquirir bonos del Estado para ocultar la realidad. El equilibrio fiscal es una ilusión", argumentó. Además, advirtió que la renovación de deuda en pesos está incompleta y no se logra colocar en su totalidad. "Ni siquiera pueden persuadir a los bancos para que participen. Deben recurrir a maniobras dentro del sistema. Todo está en una precariedad extrema", añadió.

En cuanto a la deuda externa, fue decidida en su crítica hacia el apoyo que el FMI le presta al gobierno de Milei: "El fondo respalda al gobierno porque Milei les ha prometido reformas estructurales: en jubilaciones, laborales y privatizaciones. El plan es evidente: regresar al sistema de AFJP, aumentar la edad jubilatoria y precarizar el empleo. Todo en detrimento de la ciudadanía", afirmó. "Por esa razón, el Fondo no ejerce presión sobre la falta de reservas, a diferencia de lo que hizo con otras administraciones. Su situación actual es ventajosa a su favor".

"Esto es un 20/80", sentenció Miceli

Respecto al modelo que se intenta implementar, Miceli fue clara: "Esto genera una disparidad de 20/80. Un 20% tiene la posibilidad de ahorrar, viajar y cambiar de auto, mientras que un 80% desciende progresivamente hacia la pobreza. Están creando un país de ricos y pobres estructurales, sin movilidad social y sin oportunidades para progresar".

También se mostró crítica en torno a la decisión del gobierno de cerrar 60 sucursales del Banco Nación en todo el país. "Lo que están haciendo es abandonar a pueblos. En los lugares donde el Nación no está presente, no hay acceso a banca. Aseguran que no es rentable, pero el Estado no debe actuar como una empresa, sino garantizar derechos. El Banco Nación representa una herramienta esencial para la soberanía y el desarrollo", recordó, haciendo alusión a su gestión, cuando se estableció una sucursal en El Chaltén, durante su proceso de crecimiento.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se resignen: "La vida no debe ser trabajar 15 horas al día para no alcanzar a fin de mes. Es necesario rescatar un proyecto de país que contemple a la mayoría. El gobierno quiere infundir desilusión, buscando que la gente no vote. Sin embargo, hay que demostrar que es viable otro camino. Argentina puede vivir de otra manera".