Felipe Solá critica a Milei: "No cree en la democracia y fomenta el odio"

Felipe Solá lanzó una dura crítica hacia Javier Milei, señalando que "El Presidente es socio de cada argentino que odia a otro argentino". En este contexto, el referente peronista consideró que el actual mandatario no cree en la democracia y accede al poder a través del aislamiento, el autoritarismo y la desvalorización del otro.

El exgobernador bonaerense y excanciller sostuvo que "así no se construye una nación", recordando que la verdadera democracia se forja entre adversarios y no entre enemigos. Esta opinión fue expresada durante una entrevista en Splendid AM 990.

Solá también reflexionó acerca del papel de Cristina Fernández de Kirchner en el reordenamiento del peronismo, junto con el contexto del avance del poder judicial como apéndice del poder económico, y la situación del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Además, analizó la posible función de Sergio Massa en futuras articulaciones políticas.

En su análisis, comparó el panorama actual con el de 2019, afirmando: "Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede". Denunció que la expresidenta es una víctima de una "ofensiva judicial orquestada desde el poder real" con el objetivo de excluirla del debate político. "Una parte del Poder Judicial no busca hacer justicia: actúa como un antijuez, al servicio de intereses concentrados y sin rendir cuentas ante nadie", aseveró.

Solá defendió la gestión de Kicillof, a quien catalogó como "el gobernador más importante que tenemos", frente a la penuria financiera impuesta por el gobierno nacional. Asimismo, describió a Massa como "el más ligero del oeste", destacando su templanza y capacidad para reconstruir. Expresó su apoyo a la unidad del peronismo, que definió como fundamental para contrarrestar lo que calificó como una "semidictadura que pretende instalar Milei".

Finalmente, el exgobernador ironizó sobre el rumbo del gobierno actual: "Si fuera más inteligente, sería más grave. Pero su desprecio hacia el otro, su aversión a lo público y su desprecio por la democracia no son solo declaraciones aisladas, sino que constituyen una forma de gobernar". En esa línea, afirmó que la unidad no es una opción, sino una necesidad. "El problema lo tiene el gobierno, no el peronismo", sentenció, advirtiendo que "la realidad terminará imponiéndose, y hoy esa realidad incluye el hambre, la desocupación, el brutal ajuste y la violencia institucional".