Fabiola Yañez: "Esos videos que aparecieron son poco al lado de lo que ha hecho"

La ex primera dama rompió el silencio tras denunciar por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. Aseguró que el ex mandatario la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar".

10/08/2024 | 19:03 Redacción Cadena 3