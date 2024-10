Elisa Carrió: "Milei se lo está tragando a Macri, como era evidente"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, consideró que La Libertad Avanza (LLA) "se está tragando" a Mauricio Macri, uno de sus aliados, y además criticó al presidente Javier Milei, a quien calificó como "un roedor".

"Macri nunca fue de clase media, porque su padre (Franco) era un maestro mayor de obra y él es hijo de nuevo rico. No tiene el entramado de lo que fue el troncal de la clase media argentina", manifestó.

En declaraciones a CNN Radio, Carrió sostuvo que "finalmente se lo están tragando a Macri, como era evidente. Y su brazo es Patricia Bullrich. Sabía que lo iba a hacer, la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente", apuntó.

"Ella se va con el que tiene éxito", aseveró sobre Bullrich y su acercamiento a Milei.

Acerca del mandatario, sostuvo que "mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’", marcó Carrió.

"Ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí o no a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente, cuando no se ve, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública".

Además, y ante la incertidumbre sobre la postura que adoptarán los legisladores que responden al PRO el próximo miércoles por el veto a la ley de Financiamiento Universitario, la dirigente expresó que "no pueden salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque la mayoría son egresados".