El economista Cristian Folgar sostiene que la inflación real sigue alta en Argentina

FOTO: La inflación no baja en la vida real, según el economista Cristian Folgar. (Foto: Redes)

El economista Cristian Folgar analizó la economía del país, cuestionando la forma en que se mide la inflación en Argentina. Aseguró que, aunque se prevé una tendencia a la baja en los índices, el IPC ya no refleja la realidad del consumo cotidiano. Aseguró que, en la actualidad, los servicios tienen mayor incidencia en los gastos reales, aspecto que no está adecuadamente representado en la canasta utilizada para medir el índice.

En una entrevista con Rivadavia AM 630, Folgar destacó que la fórmula vigente del índice de precios al consumidor (IPC) “tiene más de una década y no se ha actualizado”. A pesar de reconocer que hay intención de modernizarla, advirtió que “las razones políticas han retrasado este proceso”. Insistió en que, aunque el índice desciende, “los consumidores en los supermercados observan una realidad diferente, ya que ese número no representa completamente lo que ocurre”.

Al ser consultado sobre la situación del dólar, Folgar advirtió sobre el descalabro de reservas: “En mayo, en vez de aumentar, se perdieron. Y lo más preocupante es que esas reservas eran prestadas. Nos comprometimos con el Fondo Monetario Internacional a recuperar 4.000 millones, y estamos yendo en dirección opuesta”.

Además, el economista se centró en el fracaso de los incentivos para que los argentinos extraigan dólares de sus ahorros: “El gobierno busca que la gente saque los dólares y los gaste, pero en esta incertidumbre, lo que realmente hace la gente es protegerse. Según datos oficiales, en mayo se compraron más de 2.200 millones de dólares en los bancos. Es decir, el efecto fue contrario: se demandaron dólares, no se liberaron”.

Finalmente, criticó la reciente medida de ofrecer un 5% de descuento en combustibles durante la madrugada en solo cinco estaciones del país. “Esto es absurdamente insignificante. No cambia absolutamente nada en el consumo, ni tendrá un impacto real en el IPC”, concluyó.