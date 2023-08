Dady Brieva, sobre la crisis en Argentina: "Yo estoy bien, no me mueve la aguja"

Dady Brieva viajó a Uruguay y participó del programa Algo Contigo, donde nuevamente le preguntaron sobre la crisis económica que vive la Argentina. "Está complicado allá", le dijo el conductor Luis Alberto Carballo, a lo que el humorista respondió "Muy. Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil".

"Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente", opinó Dady, entonces el conductor le dijo: "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre".

"Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo", respondió Brieva, ya un poco más serio.

"Pero vos tenés un programa... Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís ''yo estoy bien'', y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien", le recriminó Carballo.

"No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar", siguió Dady, entonces el conductor le preguntó: "¿Pero hay un mea culpa?".

"Vos qué querés que yo te diga, a dónde vas vos, querés que te diga que estoy arrepentido, hago un mea culpa", dijo Dady. "No, no te arrepientas. Estás equivocado. Cómo te vas a arrepentir, vos votaste a consciencia, y tenés ideales e ídolos, gente que impulsó lo que vos defendés", continuó Carballo.

Esta no es la primera vez que Dady Brieva habla sobre la situación de la Argentina mientras es entrevistado en Uruguay. Hace pocas semanas hizo declaraciones que le valieron la cancelación de varios de sus shows en el país vecino. “Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, había comentado.

(29-8-23)

