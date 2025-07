Cura rockero criticó a Milei: "No comprende la justicia social"

El padre César, conocido como el "cura rockero", arremetió contra las declaraciones del presidente Javier Milei, quien, durante un discurso en la inauguración de un templo evangélico en Chaco, describió la justicia social como 'un pecado capital'.

“El presidente no comprende nada acerca de justicia social. Esto es un principio moral, no una herejía. Representa la base de cualquier sociedad que posea valores”, afirmó el sacerdote en una conversación con Rivadavia AM 630. Agregó con firmeza: “Si la justicia social se considera un pecado, entonces toda la doctrina social de la Iglesia también lo sería, lo cual es absurdo”.

Refiriéndose al origen de estos principios, el padre hizo hincapié en que “justicia” aboga por vivir honestamente y “social” se refiere al conjunto de la comunidad. “Desde el Antiguo Testamento ya se menciona la necesidad de proteger al débil y al pobre. El progreso económico debe estar alineado con el avance social, tal como lo afirmaba Juan XXIII en 'Mater et Magistra'”.

Adicionalmente, cuestionó la hipocresía del mandatario: “Afirma que el Estado es el mal, pero reside en Olivos con todos los gastos cubiertos por el Estado. Si realmente lo aborrece, debería vivir de su salario como cualquier ciudadano”.

Con respecto a la elección del lugar para su discurso, en el lujoso templo evangélico “Portal del Cielo”, el sacerdote reflexionó: “Está muy bien que asista a un templo, pero si visita Chaco también debería conocer el Chaco profundo, el que enfrenta pobreza estructural. No se puede gobernar solo para los exitosos. El verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en vivir con valores”.

Según el padre César, las políticas actuales se hallan desconectadas de la realidad de la gente, especialmente de los más vulnerables y de los adultos mayores que, en la actualidad, enfrentan dificultades para calefaccionarse.

El sacerdote culminó su mensaje con una afirmación contundente: “El gobierno desestima todo lo relacionado con la justicia social. Sin justicia social, no hay posibilidad de una verdadera república”.