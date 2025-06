Cuáles son los pasos que siguen para CFK, tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a una de las causas judiciales más emblemáticas de Argentina al confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad.

Con este fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 (TOF 2) de Comodoro Py deberá ahora definir los pasos para que la ex mandataria y otros condenados comiencen a cumplir sus penas, marcando un hito en la lucha contra la corrupción.

El caso, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, no solo afecta a Fernández de Kirchner, sino también a otros implicados: Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, todos con seis años de prisión; y ex funcionarios santacruceños como Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

El camino hacia la detención

El primer paso del TOF 2 será notificar oficialmente a los condenados que deben quedar detenidos. Según antecedentes recientes, como los casos de la tragedia de Once, Ricardo Jaime o la “Ruta del dinero K”, lo habitual es citar a los implicados a presentarse en los tribunales de Comodoro Py en una fecha específica o dentro de un rango de días.

Este criterio, que el TOF 2 probablemente seguirá, se basa en la confianza de que no hay riesgo de fuga, dado que todos los condenados han cumplido con las disposiciones judiciales hasta ahora.

Una vez que se presenten, el tribunal determinará cómo cumplirán sus condenas. En principio, las penas se ejecutan en prisiones federales, pero las defensas tienen la opción de solicitar la prisión domiciliaria, una posibilidad que muchos podrían invocar por razones de edad o salud.

En el caso de Cristina Kirchner, de 72 años, la ley permite solicitar este beneficio a partir de los 70 años, aunque su concesión no es automática y requiere un trámite que puede demorar días o semanas, con la intervención de todas las partes del proceso.

¿Dónde cumplirá la condena?

Mientras se resuelve la posible prisión domiciliaria, el TOF 2 deberá decidir el lugar de alojamiento transitorio para Fernández de Kirchner y los demás condenados.

Las opciones incluyen una unidad penitenciaria, una dependencia policial, otra fuerza de seguridad o, en algunos casos, la propia detención domiciliaria desde el inicio. Esta decisión dependerá de factores como la evaluación de las condiciones de salud, la logística de seguridad y los argumentos de las defensas.

La situación de la ex presidenta genera especial atención debido a su relevancia política y la polarización que rodea su figura. Su eventual detención, ya sea en una prisión federal o en su domicilio, promete intensificar el debate público y reconfigurar el escenario político argentino, especialmente considerando su inhabilitación perpetua para cargos públicos.

