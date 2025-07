Concejal denuncia malversación de fondos en Quilmes bajo la gestión de Mayra Mendoza

Estefanía Albasetti, concejal de La Libertad Avanza en Quilmes, denunció una alarmante situación de corrupción, abandono y manejo autoritario en la gestión de la intendenta Mayra Mendoza. Según la edil, la administración local destina 8 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda oficial, mientras que el 44% de los vecinos no tiene gas de red y el 21% no cuenta con cloacas, cifras oficiales que expuso con contundencia.

"Como desde el Concejo Deliberante no te permiten hacer nada, todo se cajonea, decidí usar las redes para mostrar la verdad", explicó Albasetti en diálogo con Radio Rivadavia. Señaló que los vecinos muchas veces desconocen a los responsables del deterioro del distrito: “Todos nos quejamos, pero no sabíamos que los que tienen nombre, apellido y sueldo del Estado eran los que votaban leyes que nos perjudican”.

Entre los casos más graves, mencionó el impuesto del 2% al combustible, aprobado por el oficialismo local y vigente pese a su inconstitucionalidad: "Los concejales que lo votaron son responsables directos. La gente paga más, pero no recibe ningún servicio".

Además, denunció que el municipio le otorgó poder absoluto a Mendoza para subir las tasas municipales sin aprobación del Concejo. “Hoy los quilmeños están pagando el triple en un año, y eso sin servicios. Hay barrios con luminarias intermitentes, calles repletas de basura y nula seguridad”, detalló.

Albasetti también acusó al bloque oficialista de actuar con violencia: “Las sesiones del Concejo parecen un circo romano. Insultan, amenazan, y la presidenta del bloque, Eva Mieri, que hoy está detenida, es fanática del kirchnerismo y una de las más violentas”.

Consultada sobre su seguridad, reveló que fue presionada por referentes de comedores barriales: “Me mandaron a tres mujeres para intimidarme por hablar de los comedores fantasmas. Pero cuando las senté a conversar, terminaron contándome que están hartas de los punteros. Me dijeron ‘no me saco una foto con vos porque me sacan la comida, pero te prometo que te voto’.”

Respecto a Mayra Mendoza, Albasetti fue tajante: “Está más preocupada por defender a Cristina que por los quilmeños. Hace campaña del miedo en escuelas y clubes, diciéndole a chicos de 9 años que si piensan distinto los van a meter presos. Es una locura. Y si se toma licencia, la reemplaza Mieri, la detenida. No sabemos qué es peor.”

Finalmente, la concejal expresó su confianza en que el cambio está cerca: “Hay cansancio. La gente humilde también se hartó del uso político y la manipulación. En las próximas elecciones eso se va a notar.”