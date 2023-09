Con cambio de look, Milei se reunió con el embajador de EE.UU. Marc Stanley

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió este martes con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

No pasó desapercibido que el libertario lució un look distinto al que habitualmente usa: un pelo más arreglado (puede haber sido porque hubo un corte o el peinado).

"Gracias, Diputado Milei, por esta interesante conversación sobre Argentina y EEUU", posteó el diplomático norteamericano en las redes sociales poco después de la reunión, donde también compartió una foto de ambos dándose la mano.

/Inicio Código Embebido/

Gracias, Diputado Milei, por esta interesante conversación sobre Argentina y EEUU.



Thank you, Deputy Milei, for an interesting discussion about Argentina and the United States. pic.twitter.com/Sl0SlMpJMa