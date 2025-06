CFK volvió a criticar a Milei: "Los dólares se van y las inversiones no llegan"

En un nuevo capítulo de su enfrentamiento político con el presidente Javier Milei, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un duro mensaje a través de las redes sociales, criticando con datos y sarcasmo la gestión económica del actual gobierno.

En un tuit cargado de ironía, Fernández de Kirchner cuestionó la narrativa de Milei como “economista experto” y desglosó cifras del reciente Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para señalar lo que calificó como una “catástrofe” económica.

El tuit de Cristina Kirchner comienza con un tono mordaz, dirigiéndose al presidente como “Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’”, para luego acusarlo de no poder frenar la fuga de capitales ni atraer las inversiones prometidas. “Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN”, escribió, apelando a un lenguaje coloquial que busca captar la atención de las redes sociales y amplificar su mensaje.

Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”...



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025

Fernández de Kirchner respaldó su crítica con datos extraídos del Balance Cambiario publicado por el BCRA el viernes 27 de junio.

Entre los puntos más destacados, señaló que “en mayo el SECTOR PRIVADO no financiero SE LLEVÓ AL EXTERIOR 3.226 MILLONES DE DÓLARES, récord desde el 2003”, superando incluso el promedio mensual de los años 2018 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, sumó que en abril el mismo sector había retirado 5.247 millones de dólares, lo que representa “el 44% de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril”.

Fuga de capitales y promesas incumplidas

La expresidenta no escatimó en cuestionar las promesas de Milei sobre el rol del sector privado. “¿SEGUÍS PENSANDO QUE LOS QUE SE LLEVABAN LOS DÓLARES AFUERA ‘ERAN HÉROES CONTRA LA CASTA’?... Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual”, ironizó, desafiando la narrativa libertaria que Milei ha defendido desde su campaña.

Según Fernández de Kirchner, los 25.921 millones de dólares acumulados en la balanza comercial entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 se dilapidaron en “turismo emisivo (USD 10.476 millones)” y el “pago de intereses de la deuda (USD 15.737 millones)”, dejando un saldo negativo de 292 millones de dólares.

Otro punto álgido de su crítica fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las banderas del gobierno de Milei para atraer capital extranjero. Según la expresidenta, “la INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, desde que llegaste a la presidencia, TIENE SALDO NEGATIVO por 1.500 millones de dólares”, lo que calificó como un “fracaso” del plan económico.

La ex mandataria no solo apuntó a los números, sino también a la estrategia económica de Milei. “¿EN SERIO SEGUÍS PENSANDO QUE EL PROBLEMA DE LA ARGENTINA ES SOLO EL SECTOR PÚBLICO?”, preguntó, señalando que el ajuste fiscal, uno de los pilares del gobierno, no ha logrado estabilizar la economía. “Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran”, afirmó, resaltando el impacto social de las políticas de austeridad.

La expresidenta también alertó sobre señales de inestabilidad financiera: “Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?”, planteó, sugiriendo que los inversores podrían estar perdiendo confianza en la sostenibilidad del modelo económico.

En sus postdatas, Cristina Kirchner redobló su crítica al modelo económico de Milei, al que describió como un “MODELO ECONÓMICO DE ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURAL, SALARIOS PISADOS Y DÓLAR PLANCHADO” que, según ella, está destinado al fracaso. “Ya lo vivimos”, agregó, evocando crisis económicas pasadas. En un tono casi fraternal, pero cargado de sarcasmo, cerró con una advertencia directa al presidente: “Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”.