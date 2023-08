Castells: "Mientras que el Gobierno no responda, vamos a seguir en la calle"

El piquetero Raúl Castells habló luego de ser denunciado por incentivar los saqueos en el país y sostuvo que "mientras que el Gobierno no responda, vamos a seguir en la calle".

Como lo hizo anteriormente, se responsabilizó de los ataques a distintos comercios y hasta dio su celular ya que "va a ayudar a quienes fueron saqueados en las últimas horas".

"Les vamos a pedir a todos que no vayan a los pequeños y medianos negocios", pidió el piquetero en TN mientras trató de defenderse: "Acá el robo es una milanesa a $4500. Nosotros vamos a defender a los pobres".

"El gobierno no entrega alimentos a ningún comedor desde hace tres meses, si lo hace esto se termina", subrayó Castells.

En su relato explicó que el conflicto es con "las grandes empresas" y no con los comercios chicos por lo que les pidió "que tengan paciencia". "Les avisamos a los funcionarios que no somos tontos. Mientras que el gobierno no responda, vamos a seguir en la calle", enfatizó el piquetero.

Desde la noche del martes cuando Castells confirmó que él inició el desencadenante de los ataques en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los saqueos y la violencia se incrementaron.

En la mañana del miércoles Yamil Santoro, Juan Martín Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza realizaron una denuncia que recayó en el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py.