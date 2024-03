Carrió dará un curso que señala a Milei con una particular consigna

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, dará un curso de filosofía política en el que analizará al presidente Javier Milei y argumentará sobre la razón por la cual considera al economista como un "enemigo del Estado".

Carrió lo realizará mediante la plataforma virtual que ofrece el Instituto de formación Hannah Arendt. De esta manera, la líder de la CC pondrá en perspectiva la actualidad de la Argentina bajo la lente del pensamiento del mandatario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre otros puntos, se propone repasar los conceptos de "libertad, Estado y sociedad; debate y análisis crítico", como también a los "contractualistas frente a la ética de la libertad", de Murray Rothbald, uno de los referentes de Milei en teoría económica.

/Inicio Código Embebido/

NUEVO CURSO “Las lecturas de Milei y porqué es enemigo del Estado.“



Curso virtual de filosofía política.



Realidad y perspectivas de la Argentina bajo el pensamiento Mileista.



Libertad, Estado y Sociedad. Debate y análisis crítico.

Los contractualistas frente a la ética de… pic.twitter.com/4lNxj6IjVc — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 26, 2024

/Fin Código Embebido/

De hecho, uno de sus perros lleva el nombre Murray en homenaje a Rothbald. A su vez, tocará la noción del derecho de propiedad que tiene el mileísmo. En esa línea, Carrió se preguntará si la Argentina, bajo el gobierno de Milei, está frente a un "nuevo saqueo".

Para finalizar, la ex integrante de Juntos por el Cambio y aliada del ex presidente Mauricio Macri en 2015 en la alianza Cambiemos, profundizará en el pensamiento del jefe de Estado: "Qué es lo que piensa y cree Milei, según sus autores preferidos. Vamos a debatir para ver hasta dónde estamos de acuerdo y hasta dónde no".