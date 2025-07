ANSES confirmó un nuevo bono de $70.000 para jubilados en julio

El Gobierno anunció este martes el lanzamiento de un nuevo bono de $70.000 para el mes de julio, destinado a jubilados que perciban el haber mínimo. Esta información fue confirmada a través del Decreto 444/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con esta medida, las jubilaciones mínimas incrementarán hasta alcanzar un total de $379.298. Este monto base para julio fue determinado en $309.298,16, lo que corresponde a un ajuste del 1,5% en función de la inflación registrada en mayo.

Para aquellos beneficiarios cuyo total de prestaciones supere el importe base de $309.298,16, pero no alcancen los $379.298, el monto del bono será igual a la diferencia necesaria para llegar al tope establecido. Por ejemplo, un jubilado que reciba un haber de $350.000, obtendrá un bono de $49.121. Esto provocará que las jubilaciones más bajas pasen de $374.723 a $379.298.

En el marco del decreto, se mencionó que el Ejecutivo se vio obligado a instaurar esta medida debido a los efectos adversos que la inflación tuvo sobre los haberes jubilatorios bajo la fórmula del Índice de Movilidad Jubilatoria que está en vigor desde marzo de 2021 por la Ley N° 27.609. Se destacó el problema de que esta fórmula no protegía adecuadamente a los jubilados de la inflación, generando una desconexión entre la evolución de variables económicas y los beneficios otorgados.

Para hacer frente a esta situación, se otorgaron diversas ayudas económicas en los últimos meses. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, se han implementado dos bonos de $55.000 y, desde marzo de 2024, esta cifra se ajustó a $70.000.

El decreto, en su análisis, mencionó que la Ley N° 27.609 generó consecuencias perjudiciales para jubilados y pensionados, especialmente para aquellos con menores ingresos. Se decidió que era imperativo asegurar su sostenimiento a través de ayudas económicas y bonos extraordinarios mensuales hasta junio de 2025.

Además, el texto oficial sostiene que, para compensar los efectos adversos de la aplicación de dicha ley, para el mes de julio de 2025 se considera la entrega de un Bono Extraordinario Previsional.

El documento aclaró que, para recibir este bono, los beneficios deben estar vigentes en el mes correspondiente a la liquidación y subrayó que este bono será no remunerativo y no estará sujeto a descuentos.

También especificó que, para beneficios de pensiones, la cantidad de copartícipes se contabilizará como un único titular para el acceso al Bono Extraordinario Previsional.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en julio

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:

a. Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias.

c. Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.