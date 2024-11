Vaca Muerta: extravagancias en el lejano oeste argento

Adrián Simioni

La cosa está que arde en un negocio multimillonario que tiene que ver con Vaca Muerta: el negocio de la arena. Es un insumo clave para el fracking. El 8% del costo de la operación es la arena. Miles de millones.

Una de ellas acaba de anunciar casi 200 despidos, pagando todas las indemnizaciones. Es NRG. Y el Sindicato de Petroleros resiste los despidos.

En el negocio de la arena hay dos zonas proveedoras: Entre Ríos, que extrae del río Uruguay, con arenas de gran dureza, óptimas para los pozos. Y Río Negro, donde se extrae de la zona cercana a Allen, de menor dureza y más complicadas. Claro: Entre Ríos está muy lejos y Río Negro mucho más cerca. Por ahora viene ganando Entre Ríos: 80%. ¿Por qué?

Porque las areneras de Río Negro tienen empleados muchos más caros que las entrerrianas. Unos son choferes y están afiliados a Camioneros de Hugo Moyano. Otros son más caros aún porque están afiliados al sindicato de Petroleros.

En cambio las entrerrianas no tienen afiliados a petroleros (no tiene nada que ver el trabajo en una cantera) y no todos sus choferes están afiliados a Petroleros. Muchos son contratistas que tienen y operan sus propios camiones.

La cuestión es que las areneras de Río Negro quedan fuera de escuadra y aparentemente por eso NRG decide cerrar su operación. No es viable el negocio.

Eso encendió el conflicto. El Sindicato de Camioneros exige que los empleados que se quedan sin trabajo sean absorbidos por las petroleras, porque para ellos son “responsables solidarios”. Y encima el gobierno de Neuquén, que no se anima a confrontar al sindicato, le prometió al sindicato poner apretarle el cuello a los camiones que provengan de Entre Ríos, extremando los controles en las rutas: papeles, itv, peso. Es más, el jefe del sindicato de Camioneros de Río Negro aseguró que el gobierno neuquino le va a decomisar la arena a camiones que sean manejados por cualquiera que no sea un afiliado a Camioneros. Por ejemplo, un camionero que maneja su propio camión.

Son tantas las extravagancias casi seguro inconstitucionales de todo esto que da fiaca listarlas. Por ejemplo, ¿por qué una petrolera puede ser obligada a emplear gente que despidió una arenera? Una automotriz que compra autopartes hecha con chapa estaría obligada a emplear a obreros despedidos por Techint? Otro: ¿por qué razón tendría más derecho un operario arenero rionegrino que otro entrerriano, o una arenera entrerriana puede quebrar y una rionegrina no? Otro ejemplo: ¿por qué el gobierno neuquino va a extremar controles sobre los camiones de Entre Ríos y no sobre los de Neuquén? Es una discriminación anticonstitucional. El último que se me ocurre: quién se cree que es un secretario general de un gremio para decomisar arena, como si él fuera un gendarme y la arena fuera cocaína? Uno puede tener una controversia comercial o sindical sobre si llevás muebles de Rosario a Córdoba, pero de ahí a decomisarlos a la altura de Marcos Juárez, hay un océano de ilegalidad.

Son apenas algunas de las extravagancias que suceden en Vaca Muerta, en las arenas movedizas del país forajido, fuera de la ley, donde esperamos que alguien invierta. Si siguen insistiendo en permanecer en el lejano oeste, neuquinos y rionegrinos corren el riesgo, un día, de encontrarse con que la ventana de oportunidad para explotar el gas ya pasó, y es cosa del pasado.