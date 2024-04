Universidad: el truco de apropiarte de una bandera de todos en beneficio propio

Adrián Simioni

En estos momentos, en un martes, día hábil, en pleno horario laboral, la corporación docente y no docente universitaria, sindicatos y la oposición política lideran una marcha "en defensa de la educación pública y la universidad libre y gratuita".

Es muy simbólico que no se haga un sábado, por ejemplo, para que mucha más gente de la sociedad que también defiende la educación pública pueda hacerlo. Como se hicieron marchas en defensa de la Justicia o contra la cuarentena irracional.

Es que quienes lideran la marcha entienden que hay una sola forma de defender la educación pública: darles más y más dinero público, que la sociedad ya no puede dar, para que esa corporación que vive de ese presupuesto pueda seguir gastándolo como mejor le parezca sin rendir cuentas. Como ha sido siempre en nombre de una mal entendida autonomía universitaria.

Los que defienden con igual ahínco la educación pública y la universidad sin aranceles accesible a quienes no podrían pagarla, pero con otros métodos, no están invitados. Son acusados de xenófobos si se atreven a decir que ningún país del mundo regala la costosa educación universitaria a extranjeros. Son mentirosos si muestran las planillas oficiales con carreras que no tienen o casi no tienen ingresantes, estudiantes y/o egresados y que ahí podrían ahorrarse recursos. Son salvajes neoliberales si muestran que hay universidades con un solo egresado cada 2,5 empleados universitarios y que tal vez esa planta sea excesiva, esté mal asignada o no sea eficiente. Son cercenadores de la libertad si les llama la atención que en una universidad en el mismo año egresan 738 psicólogos, 79 directores de cine y apenas 53 pediatras. Son privatistas sanguinarios si muestran que en la última década los empleados de una universidad aumentaron 13% y la cantidad de egresados cayó 23%, como publicó mi colega y amiga Laura González en La Voz del Interior. No quieren saber nada de eso. Porque son verdades y muestran el malgasto.

Es una vieja estrategia. Apropiarse de una bandera para hacerte creer que si proponés cualquier alternativa a la de la corporación, estás en contra. Pasó lo mismo con muchas otras cosas. Si condenás el terrorismo asesino de Montoneros y ERP, entonces no podés ser defensor de los derechos humanos; si no estás de acuerdo con el aborto, entonces no podés ser feministas; si no demonizás al agro, la ganadería y la minería, entonces no podés ser ambientalista. Está lleno de ejemplos.

Es paradójico: porque en ese movimiento los que monopolizan así la defensa de la "educación pública" se apropian de ella, la privatizan a favor de la corporación que vive de ella. La transforman en propiedad privada, excluyendo a los que, justamente para defenderla, piden racionalidad, austeridad, eficiencia, que es la única forma de que podamos seguir financiándola, para que pueda seguir existiendo la universidad realmente abierta, igualadora, plural y sin aranceles.