Un absurdo Máximo en el ocaso de Máximo

Adrián Simioni

No sé cómo hizo, pero Máximo Kirchner aprovechó los últimos restos del poder político que heredó de sus padres y que está a punto de liquidar en su mayor parte, como los jugadores compulsivos en los casinos cuando empeñan el reloj, en una iniciativa triplemente absurda: un proyecto de ley para prohibir que se pueda vender ni en forma total ni parcial Aerolíneas Argentinas.

El primer absurdo es este mito mal curado del nacionalismo mal entendido que nos legó la propaganda de la dictadura, según la cual Aerolíneas Argentinas equivale a la soberanía nacional. Es una aerolínea. Punto. No es más nacional que cualquiera de las otras aerolíneas cuya personería jurídica está asentada en el país. Somos el único país que le llama a esa fábrica de déficit “aerolínea de bandera”. Nadie sabe qué significa. Pero acá justifica tener que subsidiar a todos sus trabajadores, militantes y ñoquis cada año con una suma que alcanzaría para comprar la empresa. Todos los años.

Absurdo 2. Máximo quiere una ley normal (que se aprueba por mayoría simple) que diga que, a menos que se consigan dos tercios de los votos de los miembros de Diputados y del Senado, no se puede vender nada de Aerolíneas Argentinas. Quiere clavarnos con ese déficit del que viven sus militantes para siempre. Pero eso es ridículo, dado que bastaría luego sancionar otra ley por mayoría simple para derogar esta ley y luego autorizar la venta también por mayoría simple. Por eso las mayorías calificadas figuran en la Constitución y no las fija el Congreso. Pero, claro, Máximo no estudió derecho. Ni derecho ni nada, bah.

Absurdo 3. Aún si Máximo no se estampara ese helado en la frente, aún si su ley pudiera funcionar, también sería ridículo. Por ejemplo, en Diputados, la Constitución exige expresamente la más alta mayoría calificada sólo para una cosa: darle rango constitucional a tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto de San José de Costa Rica. Si pasara la ley de Máximo, vender el 1% de un empresa estatal –que además es un desastre- va a ser más difícil en que declarar la necesidad de reformar la Constitución, echar o desaforar a un diputado votado por el pueblo, rechazar el veto presidencial a una ley, acusar a un presidente en juicio político o reformar nada menos que leyes como la de coparticipación, que fija el reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias.

En el ocaso, Máximo se está gastando lo que le queda de la herencia en un absurdo, como esos hijos de abuelos ricos que nacen cansados y queman las últimas monedas en comprarse un auto de lujo que vale la mitad apenas lo saca de la concesionaria. Caprichos de niño rico.