Uber, Córdoba y el riesgo de perfeccionar el atraso

Adrián Simioni

La Municipalidad de Córdoba no quiere saber nada con las aplicaciones para autos de alquiler con chofer. En particular, no quiere saber nada con Uber. En 2018 Uber, Cabify y otros ya no eran una novedad, pero el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que los ignoró, habilitando sólo taxis y remises tradicionales. Las centrales de taxi y agencias de remises son las únicas autorizadas a derivar viajes. Lo mismo que hace 40 años.

¿Qué pasó entonces? Uber y otras aplicaciones igual empezaron a operar. Entonces la Municipalidad fue a la Justicia para proteger el monopolio de taxistas y remiseros, que reclaman con razón que ellos deben cumplir requisitos que las aplicaciones no cumplen. El municipio metió un amparo para que se ordene a los choferes de Uber que se abstengan de usar la aplicación. Uber invocó el derecho constitucional a ejercer el comercio y a trabajar.

El trámite llegó una cámara que le dijo a la Municipalidad: "Mire, usted no puede ignorar la dimensión actual del transporte público, le doy 30 días para que supla esas omisiones". Es decir, legisle, pero no ignore. No tape el sol con las manos.

La Municipalidad apeló al Tribunal Superior, nuestra corte suprema. Y el tribunal le pidió un dictamen no vinculante al Ministerio Público Fiscal, que le acaba de dar la razón a la Municipalidad. El dictamen se limitó a ratificar lo obvio: que la Muni tiene la potestad de regular y que ya lo hizo y chau. La cámara dijo “legisle, pero no ignore”. El Ministerio le dijo “legisle e ignore todo lo que quiera”.

Es controvertido. Con ese criterio hace 50 años se podría haber prohibido usar el teléfono tradicional para llamar un taxi así los taxistas no tenían que pagarle a una central si querían tener más viajes. Todavía debíamos esperar que de casualidad pase un taxi cerca nuestro para llamarlo a los gritos.

Con ese criterio podríamos prohibir que se pueda pedir comida a través de las aplicaciones. Podríamos argumentar que las rotiserías se terminan viendo obligadas a ceder parte de sus ingresos a Rappi si quieren vender algo. Es lo que se dice para proteger el monopolio de taxis y remises. O que hay riesgo de que a través de Pedidos Ya operen casas de comida no habilitadas por la municipalidad y sin controles bromatológicos. Es lo que se dice, no sin razón, para remarcar que muchos autos y choferes de Uber pueden ignorar requisitos, seguros e impuestos. Pero que por eso habría que contemplarlos: para poder exigirles esas cosas.

El Ministerio Público Fiscal le acaba de decir a la Municipalidad y al Concejo Deliberante que pueden seguir haciendo como que la realidad no existe, como que la tecnología no avanza. En realidad, hay que ver qué es mejor para la ciudad. Por ejemplo, con las aplicaciones, se ahorra nafta porque los choferes ven en la aplicación al mismo tiempo todos los pedidos de su zona y tienen menos tiempo el coche vacío. Por eso muchos taxistas usan… aplicaciones. Y el usuario consigue coche más rápidamente. Por ejemplo, ayuda a que sea más seguro porque el pago es muy rápido y sin dinero físico.

Está en juego una cosa muy interesante: si un Poder Ejecutivo tiene derecho o no a ignorar la realidad. Y otra cosa: un viejo dicho decía “España inventó el atraso y Argentina lo perfeccionó”. ¿Hará lo mismo Córdoba o seremos capaces de incorporar tecnología y, a la vez, exigir que los autos de aplicaciones cumplan los mismos requisitos que los taxis? Acá esperamos con mucho interés la respuesta del Tribunal Superior.

