Sturzenegger: lo más parecido a Cavallo, y no por el peine

Adrián Simioni

Al menos en los dichos y en los papeles, Javier Milei acaba de designar a Federico Sturzenegger –exfuncionario de López Murphy, Cavallo y Macri, expresidente del Banco Ciudad y del Banco Central, graduado en Harvard, director la Escuela de Negocios de la Universidad Di Tella- como ministro para que reforme el elefante estatal y desregule, simplique la vida del sector privado. Será ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su decreto le asigna 27 funciones.

Hacer eso es vital para que funcione alguna vez el modelo liberal de libre comercio en Argentina. Si abrís las fronteras, tenés que ser un lugar con bajos costos de producción. Y para eso necesitás un Estado capaz de darte algo que no tenga que matarte con impuestos, y empresas que no tengan que perder su tiempo y su dinero renegando con impuestos. Sturzenegger podrá meterse con casi todo, menos la energía: desde la educación hasta el transporte; desde la Afip hasta la Anses; desde la Seguridad hasta los planes sociales; desde la coparticipación al sistema universitario. Va a necesitar un ejército de ingenieros y abogados Sturzenegger, que redactó el DNU 70 inicial de Milei y la ley Ómnibus.

Porque, al menos en los papeles, nunca se intentó algo así en Argentina, pasarle el peine finito al Estado. El único precedente fue la desregulación y las reformas del menemismo, en su mayor parte y ideadas y ejecutas por Domingo Cavallo, a quien Sturzenegger admira.

Los demás gobiernos sólo administraron lo existente o revirtieron el cavallismo a un estatismo de resultados desastrosos que básicamente usaron para llenar oficinas de ñoquis y comprar votos.

Pero habrá como mínimo dos diferencias enormes con Cavallo. Primero, Sturzenegger no tiene el equipo de Cavallo, casi tres centenares de expertos y funcionarios afilados que tomaron las áreas económicas. Esto es una desventaja. Por otro lado, Sturzenegger, a diferencia de Cavallo, no tendrá que ejecutar, sólo diagnosticará y redactará leyes, decretos y resoluciones que traducirán sus reformas. Esto puede ser una ventaja: menos trabajo y más libertad a la hora de proponer ideas. Pero puede ser una desventaja: para que algo se concrete Sturzenegger dependerá de los ministros y secretarios de cada área, a los que por definición les da pánico que les toquen nada en lugares donde por lo general todo está atado con baba. Imaginá, por ejemplo, cuando a Sturzenegger se le ocurra decirle al ministro de Transporte que hay que liquidar y reconstruir de cero todo el sistema de corrupción, desidia e inoperancia que paga 25 mil sueldos para los pésimos y caros trenes de la Argentina. Sturzenegger va a delirar con fantasías. El ministro no va a querer hacer nada porque los sindicatos ferroviarios lo van a incinerar.

Le deseamos suerte. La va a necesitar. Y nosotros necesitamos que alguien pueda dar vuelta como una media este Estado disfuncional que tenemos.