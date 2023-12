Se termina el Gobierno de los mentirosos, a toda orquesta

Adrián Simioni

Al cuarto gobierno K le quedan unas 36 horas hábiles. Se termina. Es el fin de una era. La de los mentirosos. Los últimos años no dudaron en cultivar la impostura, las medias verdades, el “relato”, la falsedad, la falta de escrúpulos. Incapacitados para la verdad, no dejaron embuste sin cometer: desde Néstor y Cristina disfrazados de derechos humanos 15 años después del juicio a las Juntas que nunca apoyaron, hasta la falsificación de las estadísticas públicas del Indec. En la cúspide de la paradoja, Cristina no se privó de escribir un libro titulado “Sinceramente”, traducido correctamente por la gente como “Sinceramiente”.

Y no pueden dejar de hacerlo. Ni en la hora final. Los cangrejos de la distorsión no pueden con su naturaleza. Es lo que saben hacer.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por ejemplo, hizo un acto en Chubut para señalizar el lugar donde Santiago Maldonado se ahogó en 2017, cuando el kirchnerismo hizo uso electoral de su muerte acusando falsamente a la Gendarmería de haber cometido un crimen de lesa humanidad. El cartel está escrito con los típicos firuletes del relato. Los necesarios para seguir sugiriendo que el de Madonado fue un crimen de Estado en contra de toda la verdad judicial producida por la Justicia y de las conclusiones de decenas de peritos, incluidos los de peritos de parte.

No pueden resistir la tentación de dejar una mentira para la posteridad. No hacen lo mismo por ejemplo con el lugar donde Mauro Ledesma se ahogó intentado cruzar un río para entrar a Formosa porque el régimen psicópata de Gildo Insfrán le había impedido durante meses reencontrarse con su hijita.

En la política mienten. Y en la economía también. Ayer la Anses salió a hacer propaganda, para publicitar que, durante el cuarto gobierno K incrementaron en 117% el valor en dólares de todas las acciones y los bonos que están ahorrados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad desde que pasaron de las AFJP a la Anses. Claro, ese número es porque valúan todo al dólar oficial, como si con todos los pesos que hay en ese fondo se pudieran comprar hoy dólares a 365 pesos. Algo imposible porque ese dólar, sencillamente, no existe. Es otra mentira más. No tiene el Banco Central esos dólares oficiales.

El economista Salvador Vitelli hizo un cálculo sencillo. Tradujo los pesos de la Anses en dólar contado con liqui. Y lo que obtuvo es que el fondo de la Anses perdió un 6% en dólares en los 4 años de Cristina/Alberto/Fernández. Si hubiesen invertido la plata de la Anses en el índice Standard & Poor´s de la bolsa de Nueva York la Anses hubiera ganado 45%. Sueñan con la pinta de Gardel pero son cacatúas a la hora invertir. Y mienten.

Son una minoría de cínicos, que saben que mienten. Y una mayoría gigantesca de ignorantes, que repiten sin tener la menor idea de lo que dicen. Se van los mentirosos. En 36 horas. Por fin.