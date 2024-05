El gobernador típico prefiere bancar la miseria o el caos antes que ordenar

Adrián Simioni

Termina mayo. Otro mes que, a duras penas, los gobernadores, logran sortear. Como gran parte de la Argentina.

En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela avisó que por lo pronto no va a tener que usar los bonos Bocade para pagar sueldos. Empezará a pagar el viernes, en pesos. Incluso a a parte de los empleados les podrá pagar el último aumento que les dio. La otra parte deberá cobrará el aumento de junio recién con el sueldo de julio. Todo no se puede. Pero es mucho para un gobernador que ya había explicado que al lado de cada cajero automático donde los estatales riojanos cobran sus pesos habría alguien de una empresa contratada por el Banco de la Rioja para darle en la mano la parte del sueldo en Bocade. Quintela también había dicho que no habría problema porque los Bocade serían bien recibidos por la confianza que inspira su gobierno al sector privado aunque en la misma frase amenazó con clausurar al comercio que no lo reciba. La cuestión es que por ahora todo ese realismo mágico no será necesario. Quintela puede seguir tirando porque, en mayo, las provincias recibieron una coparticipación abultada por los vencimientos de Ganancias.

En Misiones los policías autoacuartelados contra el gobierno de Hugo Passalaqua levantaron el campamento por un aumento de menos de 16 mil pesos al básico y un haber inicial que a fin de junio será de 602 mil pesos para un agente.

Los dos casos parecen sintetizar la actitud general de las provincias, el corazón del Estado argentino, el que emplea a 3,5 millones de personas. Quienes están al frente prefieren estirar la cosa, aguantar, zafar. Da la impresión de que prefieren el caos que sobrevendría si la cosa estalla o la miseria de seguir teniendo muuuuuuchos empleados cada vez peor pagos a cambio de nada antes de tomar la iniciativa de reformar sus estados. No se ven planes de reforma de la Justicia, la enseñanza, la salud, la seguridad. No se ven planes de retiros voluntarios. De racionalización de la administración, de reingeniería, de cierre de organismos inútiles. Ni para un lado ni para el otro. No; sólo el aguante, mientras se pueda. En mayor volvieron a zafar. Prefieren el caos sorpresivo o la miseria programada antes que reformar las vetustas y viejísimas máquinas de fabricar pobreza que manejan.