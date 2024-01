El Congreso define si riega o si quema el proyecto de brote verde de Milei

Adrián Simioni

Después del golpazo inflacionario de diciembre, enero también será duro. Pero hay algunas señales positivas. La inflación empieza a ceder levemente. La consultora Orlando J Ferreres registró en las cuatro semanas de enero (todavía no se completó la que está transcurriendo) una inflación de 16,4%. Algunas mediciones de alta frecuencia muestran la inflación en los todavía altos niveles de agosto y septiembre, pero bajando. IPChoy, que mide una canasta muy limitada de productos que cotizan en Internet, con precios no ponderados, registra una baja de precios de 6%. Siempre tiene un gran desvío respecto del Indec. No es que haya deflación. Pero en diciembre esa misma canasta había estallado al 53%. Una medición que se hace sobre todos los precios de la cadena de supermercados Coto muestra una suba de precios de 13,25% en todo enero.

La inflación sigue altísima pero en enero aflojó. Es la única conclusión por ahora. No llega ni a brote verde, pero algo es algo.

Y es consistente con lo que está haciendo el Banco Central. Lo explicó el economista Ramiro Castiñeira: en enero el Central incrementó sus reservas en 6.000 millones de dólares (lo que implica emitir pesos para comprar dólares). Y sin embargo redujo la base monetaria ampliada en un 20% en términos reales. O sea, está destruyendo pesos, lo cual es positivo para frenar la inflación.

Ahora se necesita que la política (los gobernadores, los diputados, la Justicia) ayude en serio. Hasta ahora lo hizo poco: mocharon la ley ómnibus y la Justicia frenó casi todo el DNU. Como mínimo, deberían aprobar sin mayor escándalo lo poco que queda de la ley ómnibus. Aunque ya no tendrá tanto impacto porque la mitad de sus artículos, los más importantes, quedaron en el camino, al menos le servirá al gobierno para mostrar que pudo sacar una ley de un Congreso en el que tiene apenas 38 diputados inexpertos sobre un total de 270 tiburones capaces de oler sangre a dos océanos de distancia.