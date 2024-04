Cobrar en los hospitales públicos: quiénes son los malos de verdad

Adrián Simioni

En Córdoba levantó mucho revuelo un proyecto del legislador del legislador Juan Pablo Peirone, de Juntos por el Cambio, para que la provincia les cobre a personas de otros países o de otras provincias que vienen a hacerse atender en los hospitales públicos. El tema excede a Córdoba. El lunes por ejemplo en Salta se publicó en el Boletín Oficial y ya rige la exigencia de que en los hospitales públicos se les cobre a los extranjeros, sobre todo bolivianos. La semana pasada una mujer boliviana tuvo a su hijo y se negó a pagar los 245 mil pesos que establece el hospital. Hace unas semanas, en un hospital del sur de la Capital Federal un médico fue “apretado” por familiares de varios pacientes por demora en la atención: eran todos de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto de Peirone ya originó varios rechazos, aunque no rige para extranjeros con residencia o con personas de otras provincias que vivan en Córdoba. Y es probable que el oficialismo no lo apoye. Un argumento es que esas prácticas ya se cobran. Pero los que lo dicen no saben decir cuántos extranjeros o extracordobeses. También dicen que lo mismo se hace con cordobeses que están afiliados a obras sociales y prepagas que no brindan servicio y que terminan yendo al hospital. Es un universo estimado en 500 mil personas que se suman al 1,8 millón de personas que efectivamente viven en Córdoba que no tienen seguro de salud.

Pero da la impresión de que no se hace o no se hace bien. Y en efecto, un exministro de Salud admite que si alguien entra a un hospital cordobés y asegura que vive en algún lugar Córdoba o no tiene seguro de salud, lo atienden igual.

Las normas están desde hace mucho. Pero no se hacen cumplir. La corporación de la salud pública siempre lo rechazó, tal vez porque no quiere que se transparente su desempeño. Como será que al recupero de esos servicios prestados a extranjeros, otras provincias o gente con obra social tuvo que tercerizarse. Lo hace Kolector, la misma empresa que cobra los impuestos en mora. La Provincia jamás le cortó el servicio a ninguno de estos entes que cobran y no dan servicio.

El DNU de Milei le quitó a la Superintendencia de Salud de la Nación la función que tenía de intermediar en estos pagos entre los hospitales públicos y los seguros de salud. Que tampoco andaba. Córdoba facturó el año pasado 7 mil millones de pesos a obras sociales y prepagas. Y cobró apenas el 40% y encima tarde. Con la inflación que hay, no significa nada.

De hecho, el oficialismo rechaza la ley de Peirone, pero el gobernador Martín Llaryora, firmó una resolución el 14 de marzo en el que se obliga a los hospitales a facturar y a celebrar convenios con otras provincias para cobrar, dado que la Superintendencia dejó de intermediar.

El otro argumento es buenista. Dicen que exigir el pago es discriminador, antihumanitario, insolidario. El que quiere cobrar es el “malo”. Pero se confunden. Acá los verdaderos malos son los gobernadores de otras provincias o los presidentes de otros países que queman el dinero público en pavadas y tienen servicios de salud que son un desastre. Son los sindicatos o las prepagas que cobran fortunas y no brindan servicio. El “malo” no es Peirone. Son todos estos irresponsables que se aprovechan de los impuestos colapsan hospitales que no pueden atender a la gente que no tiene nada.

Es igual a lo que sucede con la inmigración europea. El buenismo mundial acusa de xenófobos a los partidos que ven sus países inundados de inmigrantes, pero no dice nada de los corruptos y dictadores que destruyen a poblaciones enteras que no tienen otra posibilidad que escapar.

Es muy difícil ser bueno si no se identifica bien quiénes son los malos.