Todavía no empezó el rodaje pero ya hay guerra familiar por la serie de Menem

El fuerte impacto que generó la noticia de que Amazon Prime Video planea el estreno de "Síganme", una serie sobre el ex presidente Carlos Saúl Menem, fue seguido por otro sacudón, esta vez provocado por la inminencia de una fuerte disputa familiar sobre los derechos que la plataforma deberá negociar con los herederos.

Como ya se informó, Menem será encarnado por Leonardo Sbaraglia y su primera esposa por Griselda Siciliani. La dirección estará a cargo de Ariel Winograd, un realizador ya probado con éxitos como "Mamá se fue de viaje" y "El robo del siglo".

Hacer una serie sobre la vida de una persona real implica un recorrido legal sobre derechos de imagen que obliga a acordar con todos los herederos. Carlos Menem tuvo a cuatro hijos reconocidos, Zulema María Eva, Carlos Jr.,Carlos Nahir y Máximo.

Hasta dónde se sabe, los productores de "Síganme" han conversado con Zulemita y su madre .

El programa de América Intrusos consiguió el testimonio de Antonella, nieta del ex mandatario e hija de Carlitos, trágicamente desaparecido al caer el helicóptero en el que se trasladaba.

“Lo que me molesta es que me dejan de lado en todo lo que se trata de la exposición de mi abuelo, de mi papá. Porque hay series de mi papá que se están haciendo que no me pidieron autorización a mí”, explicó en primer lugar la joven.

“Sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización”.

La joven habló de la buena relación que tenía con su abuelo, pese a que la inició cuando tenía unos años porque su madre tuvo que reclamar en tribunales que ella fuera reconocida como hija de Carlitos , que ya había muerto cuando ella llegó al mundo.

“Conmigo fue una gran persona. Todas las veces que lo vi me trató con muchísimo respeto, como una nieta. Yo lo abrazaba, él me abrazaba. Y la última vez que lo vi, que fue en La Rioja en 2009, él me decía las cosas que teníamos que hacer para vernos y me lloró. Nos veíamos a escondidas”, aclaró .

Aunque hay que discutir con ella derechos de imagen, Antonella no cree que vaya a aparecer en la serie porque “yo, para la familia Menem no existo”. También explicó que seguramente lo que pasó es que Zulemita dio el consentimiento a cambio de no hablar de su historia .

Criticó a su tía porque "ella cada vez que va a un programa de televisión pide específicamente que no se me mencione. Siempre el problema fue el tema de la sucesión de mi papá, de la herencia. Cuando una persona es ambiciosa no le importa nada. Yo soy lo único que le queda de su hermano muerto, de su hijo muerto, por el que tanto lucharon y, sin embargo, no les importó”.

La hija de Carlitos reveló que cobró hasta el último centavo de lo que le correspondía por la muerte de su padre, pero en cambio no logró acceder al dinero que le tocaba tras la desaparición de Carlos Saúl Menem.

“Está todo absolutamente frenado. La última noticia que yo tuve es que Zulemita había presentado que había solamente una cuenta bancaria de 250 pesos a nombre de mi abuelo y nada más. Fue lo único que presentó en la sucesión”.