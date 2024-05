Todas las películas que triunfaron en Cannes 2024

Al cabo de meses de trabajo, especulaciones y pronósticos-varios de ellos completamente erróneos-cerró la 77ª edición del Festival de Cannes y se conoció finalmente el listado completo de los filmes que el jurado consideró ganadores.

Palma de Oro : Anora de Sean Baker

Palma de Oro de Honor: George Lucas

Gran Premio: All We Imagine As Light de Payal Kapadia

Premio del director: Miguel Gomes por Grand Tour

Mejor actor: Jesse Plemons por Kinds of Kindness

Mejor Actriz: Premio de ensamble (Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldana y Ariadna Paz) para Emilia Pérez

Guión: Coralie Fargeat por The Substance

Premio Especial: Las semillas de la higuera silvestre de Mohammad Rasoulof

Premio del Jurado : Emilia Pérez de Jacques Audiard

Cámara de Oro: Armand de Halfdan Ullmann Tøndel

Mención especial de la Cámara de Oro: Mongrel de Wei Liang y You Qiao Yin

Palma de Oro a cortometraje: The Man Who Could Not Remain Silent de Nebojša Slijepcevic

Mención especial a cortometraje: Bad For A Moment de Daniel Soares

Una producción argentina tuvo la suerte de imponerse también en una de las muestras paralelas.

"Simón de la montaña" ganó el Grand Prix de la Semana de la Crítica, una histórica sección paralela que se realiza en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes. El film marca el debut en el largometraje de Federico Luis y está protagonizado por Lorenzo “Toto” Ferro en su segunda incursión en la Croisette después de su revelación en Cannes con El ángel (2018), de Luis Ortega.





El jurado presidido por la legendaria productora francesa Sylvie Pialat, una de las más experimentadas y prestigiosas de su país, le otorgó el premio mayor de la sección por unanimidad.

Como se esperaba, el protagonista y el realizador de "Simón..." aprovecharon su momento de gloria para tratar de hacer visibles los problemas que enfrenta en este momento el cine nacional luego de que la actual administración de Javier Milei dispusiera desfinanciar la actividad limitando la imprescindible participación del Instituto de Cine y Artes Visuales.

"En este momento necesitamos el apoyo de todo el mundo para mantener vivo el fuego del cine argentino”, manifestó "Toto" Ferro . En la misma línea se pronunció el director Federico Luis, quien deseó que este “reconocimiento tenga un valor político”, en especial para “los que dicen que en Argentina hacemos un cine que nadie ve. Pienso mucho en lo que esto significa para los compañeros de mi país porque durante estos años nos va a costar todo un poco más”.