Meryl Streep recibió la Palma de Oro y fue ovacionada por el público de Cannes

"Este premio es único en el mundo del cine y me siento muy, muy honrada de recibirlo", dijo Meryl Streep, tras recibir la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes ante un público que la ovacionó y siguió con atención el discurso de la actriz, pletórico de agradecimientos.

Empezó por su agente, Kevin Huvane de CAA, con quien ha trabajado profesionalmente durante 33 años y siguió con J. Roy Helland, su peluquero y maquillador, diciendo que “él es responsable de casi todos y cada uno de los personajes que he interpretado en el último medio siglo”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Fue Juliette Binoche , leyenda del cine francés, la encargada de entregarle el premio que reconoce una trayectoria que cuenta con casi un centenar de películas y tres Premios Oscar.

La actriz de "Kramer versus Kramer" aprovechó la proyección del vídeo que repasó sus trabajos más icónicos para reflexionar sobre su carrera. “Ver todos esos clips es como mirar por la ventana de un tren bala que vuela desde mi juventud hasta mi madurez y llega hasta donde estoy hoy en día. He pasado por tantos lugares y he visto tantas caras… Pero hace 35 años, cuando vine aquí por primera vez, era ya madre de tres hijos, estaba a punto de de cumplir 40 y creía que mi carrera se había acabado. Y no era una expectativa irreal para las actrices en aquella época. La única razón por la que estoy aquí esta noche y sigo trabajando es porque me siento tan agradecida de la gente con la que he trabajado, incluida Madame La Présidente”, ha recalcado, refiriéndose a Juliette Binoche, Presidenta de la Academia de Cine Europeo.

Y sobre el final se refirió a su madre. “Ella siempre me decía: Meryl, cariño, ya verás, todo va tan rápido… tan rápido… Y es verdad. Todo excepto mi discurso, que está siendo muy largo”. señaló, poniéndole una sonrisa a lo que amenazaba con hacerla llorar.

"Debido a que ha abarcado casi 50 años de cine y ha encarnado innumerables obras maestras, Meryl Streep es parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestro amor compartido por el cine", dijeron los organizadores del festival en un comunicado.

Streep dijo en un comunicado que se sentía "inmensamente honrada" de recibir la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de apertura del festival. "Estar a la sombra de quienes han sido honrados previamente es una experiencia tan humilde como emocionante", dijo en un comunicado.