FICIC: Cosquín abre este jueves sus puertas a los amantes del cine

La cita es este jueves a las 20.30 en el Centro de Congresos y Convenciones , la hora fijada para el puntapié inicial de la 13 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín.

Carla Briasco, la productora general, invitó a participar a todos los amantes del cine para que vean estrenos, polemicen, intervengan en las exhibiciones homenaje y disfruten de una actividad concebida para emocionar.

En declaraciones a Cadena3 prometió "una programación muy nutrida, con producciones nacionales e internacionales". El festival se inaugura con "El realismo socialista" de Raul Ruiz y Valeria Sarmiento, una lectura satírica del proceso de Unidad Popular trasandino de 1973.

"Pocas películas son tan intempestivas e incómodas como "El realismo socialista", film que explica el ayer, pero también, enigmáticamente, el desorden ideológico del presente" ha dicho Roger Koza, uno de los críticos más reconocidos del país y director de esta nueva edición del FICIC.

Briasco confió en que los que aman el cine participen masivamente para tomarle el pulso a las producciones independientes. Habrá una competencia internacional de largometrajes y otra de cortometrajes, además de retrospectivas y un concurso de cortos de escuela.

La productora del certámen sostuvo que esa competencia les da visibilidad a los estudiantes universitarios. También habrá ocasión de ver el cine que se hace en las provincias y en especial en Córdoba.

Uno de los puntos fuertes del festival es la sección "filmoteca en vivo" y proyecciones en 35 milímetros , "este año con el desafío que nos proponen Fernando Martín Peña y Roger Koza con tres películas de Wim Wenders".

Carla Briasco señaló que esta vez como nunca se necesita la presencia de los espectadores "porque estamos transitando un momento difícil para nuestro cine nacional y necesitamos la compañía de la gente que año tras año se suman a la propuesta del festival y es lo que nos impulsa a seguir. Nada nos va a detener para seguir proyectando el mejor cine del país y del mundo en Cosquín".

Programación

COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

La palisiada, Philip Sotnychenko, Ucrania, 2023

Las cosas indefinidas, María Aparicio, Argentina, 2023

Las tierras del cielo, Pablo García Canga, España, 2023.

La isla, Damien Manivel, Francia, 2023.

Reas, Lola Arias, Argentina-Alemania-Suiza, 2024.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

Bloom, elena Girón y Samuel M. Delgado, España, 2023

Carta a una señorita en París, Nicolás Prividera, Argentina, 2024.

Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho, Allan Ribeiro, Brasil, 2023.

For here am i sitting in a tin can far above the world, Gala Hernández López, Francia, 2024

Imágenes para Nina y el árbol, Argentina, 2023

La amante de la luz, Lucía Torres Minolo, Argentina, 2024

La vuelta, Gastón Urquía Romano, Argentina, 2024.

Of Seeing in Salt, Philipp Hartmann, Alemania, 2024

Pas Crever, Sofía Bordenave, Argentina, 2024

Rolle, Tomás Guarnaccia, Argentina, 2024

Tu trembleras pour moi, Pablo García Canga, Francia, 2023.

Un movimiento extraño, Francisco Lezama, Argentina, 2024

Jurados:

Eugenia Almeida – Julian D’Angiolillo – Mariano Luque

COMPETENCIA NACIONAL CORTOS DE ESCUELA

Programación de esta competencia: Leandro Naranjo – Gretel Suarez – Ramiro Sonzini

El soldado y el diablo, Araceli Aguirre, Ignacio Sánchez Moreu, 2023 – ENERC Cuyo

La balandra, Matías Lima, 2024 – Universidad Torcuato Di Tella

La chispa, Andrés Tamagnini, 2024 – UNC

Amargo y retruco, Eliseo Benedetti, 2024 – FUC

Angel, Ezequiel Reynoso, 2023 – ENERC Centro

Sofía, Olivia Nuss, 2023 – ENERC Centro

?¿Qué salvarías si todo se prendiera fuego? Giuliana Canal, 2023 -La Metro

Jurados:

Augusto Sinay – Carla Maglio – Jazmín Carballo

SECCIONES ESPECIALES

Alicia en las ciudades (1974)

El estado de las cosas (1982)

Hammett (1982)

Retrospectiva Julian D’Angiolillo

Hacerme Feriante (2006)

Cuerpo de letra (2015)

La gruta continua (2023)

Cada película irá precedida por los cortometrajes: Autosocorro – Condominio – Moritzu

Planos de provincia

Las ausencias, Juan José Gorasurreta, Argentina, 2023.

El escuerzo, Augusto Sinay, Argentina-España, 2023.

Cuando todo arde, María Belén Poncio, Argentina, 2024.

Invitación de la casa

La cumbre, Leandro Naranjo, Santiago Zapata, Argentina 2024.

El verano más largo del mundo, Alejandra Lipoma, Romina Vlachoff 2024.

Cineclub de la matina y de la noche: proyección película sorpresa.

Las películas se proyectan en el Centro de Congresos y Convenciones (Tucumán 1031);Microcine Adalberto Nogués (Tucumán 1031);Teatro El Alma Encantada (P. Ortiz 779) y Sala Conferencias Plaza. Folklore (Tucumán esq. O. Bustos).