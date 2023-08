Qué opina sobre "Oppenheimer" uno de los sobrevivientes a la bomba atómica

Yasuaki Yamashita tiene 84 años y es uno de los sobrevivientes al estallido de la bomba atómica en Nagasaki, una de las ciudades que atacó Estados Unidos con la poderosa arma letal que dejó más de 200 mil víctimas fatales entre esa ciudad y la de Hiroshima.

Yamashita, que se fue a vivir a México tras sobrevivir al estallido, fue invitado en los últimos días a ver "Oppenheimer", la película de Chistopher Nolan centrada en el científico detrás de la creación de la bomba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Queria conocer su personalidad, lo que había pensado, en qué situación vivía", expresó sobre el personaje que interpretó Cillian Murphy con magistralidad.

De todas formas, reveló que una escena lo impactó profundamente: "Estaba temblando realmente por la tristeza, la memoria y el sufrimiento. En la escena de la prueba de la bomba atómica, empecé a sufrir, no podía ver la película. Tuve que taparme los ojos y empecé a llorar".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Yamashita destacó que lo importante para él de ver la película es que esta tragedia "jamás puede suceder nuevamente". "Si uno se olvida se puede repetir, sobre todo los jóvenes tienen que verla. Nadie puede sufrir como sufrimos nosotros", describió.

“Mucha gente me ha preguntado si odio a los americanos. Si odio a Oppenheimer. Jamás he odiado a nadie. No tenía tiempo de estar odiando a nadie, teníamos que sobrevivir, esa era la parte más importante, sobrevivir”, remarcó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El recuerdo del estallido y su vida posterior

Yamashita también recordó en la entrevista con Universal Studios aquel fatídico 9 de agosto de 1945, en el que cayó una bomba en su ciudad que dejó unos 80 mil muertos.

“Ese día pasó un vecino y dijo que un avión misterioso estaba volando sobre la ciudad. Entonces me dijo mi madre: 'Vamos a entrar al refugio debajo de la casa, por si acaso'. Ella tomó mi mano y en el momento en el que entramos a la casa vino una explosión terrible", describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y amplió sobre ese instante de desesperación: "Ya pueden tener una idea de esa explosión por la película. Era una luz tremenda. Como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo. Empezamos a sentir que cosas volaban sobre nosotros, pero de repente un silencio total”.

El hombre también contó que quería irse a cualquier parte del mundo y que nadie supiera que era un sobreviviente, porque muchos eran discriminados. Yamashita logró instalarse en México cuando acompañó como parte del equipo de prensa a la delegación de Japón en los Juegos Olímpicos de 1968.

“México me recibió de brazos abiertos y me dio cariño. Me dio la segunda vida. Por eso el cariño y amor de los mexicanos me dio una lección para quedarme en México para siempre", valoró.