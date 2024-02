Oppenheimer sigue arrasando: la premiaron los actores y los productores

"Oppenheimer", el exitoso filme de Christopher Nolan que cuenta la vida del inventor de la bomba atómica, se impuso en la 30º edición de los premios que entrega el Sindicato de Actores de Hollywood, en tanto que "Succession" y "El Oso" se repartieron los principales premios en el rubro televisivo, durante la ceremonia realizada anoche en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles.

Por otra parte, el film de Nolan obtuvo el máximo galardón que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood durante la ceremonia realizada anoche en el Ovation Hollywood de Los Ángeles.

En cuanto a los premios SAG, el filme de Nolan se llevó los galardones al mejor reparto; su protagonista Cillian Murphy fue consagrado el mejor actor protagónico y Robert Downey Jr. obtuvo lo propio en la categoría actor de reparto.

Por su parte, Lily Gladstone fue elegida mejor actriz protagónica por su rol en "Los asesinos de la luna", el filme de Martin Scorsese; y Da'Vine Joy Randolph se impuso como mejor actriz de reparto por su trabajo en "Los que se quedan".

En televisión, "Succession" se quedó con el cetro al mejor reparto en una serie dramática, y "El oso" con el de mejor reparto en una serie de comedia; en tanto, su pareja protagónica Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, se repartieron los premios al mejor actor y mejor actriz en serie de comedia, respectivamente.

La estrella de "The Crown" Elizabeth Debicki ganó en la categoría mejor actriz principal en serie dramática y Pedro Pascal, el sobreviviente al apocalipsis zombie en "The Last of Us", en el rubro masculino.

En la ceremonia, que por primera vez fue transmitida por Netflix, Fran Drescher, recordada por su papel en "La Niñera" y líder del Sindicato de Actores, agradeció la solidaridad de los actores durante la huelga de 118, la más larga de la historia, que marcó a fuego la temporada.

También se homenajeó a Barbra Streisand, a quien se le otorgó un premio honorífico por su trayectoria.

El siguiente es el listado completo de ganadores:

Mejor actuación de un reparto en una película: “Oppenheimer”

Mejor actuación de un actor masculino en un papel principal: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Mejor actuación de una actriz en un papel protagónico: Lily Gladstone, “Los asesinos de la luna”

Mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario: Da'Vine Joy Randolph, “Los que se quedan”

Mejor actuación de un reparto en una serie dramática: “Successión”

Mejor actuación de un conjunto en una serie de comedia: “El Oso”

Mejor actuación de un actor masculino en una serie dramática: Pedro Pascal, “The Last of Us”

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática: Elizabeth Debicki, “The Crown”

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri, “El Oso”

Mejor actuación de un actor masculino en una serie de comedia: Jeremy Allen White, “El Oso”

Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o miniserie: Ali Wong, “Bronca"

Mejor actuación de un actor masculino en una película para televisión o serie limitada: Steven Yeun, "Bronca”

Mejor actuación de acción de un equipo de dobles en una serie de televisión: “The Last of Us"

Mejor actuación de acción de un equipo de dobles en una película: "Misión: Imposible - Sentencia mortal - Parte uno"