Murió una de las actrices de "La Niñera"

En las últimas horas falleció Nancy Frangione,actriz que brilló en " All my children" e hizo de prima de la protagonista en "La Niñera".

Nancy nació el 10 de julio de 1953 en Barnstable, Massachusetts y entre sus créditos más conocidos está precisamente "La Niñera" donde interpretó a la prima Marsha en dos episodios en 1993 y 1994.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa de muerte de Nancy Frangione, pero le sobrevive su hija, a quien tuvo con su exmarido Christopher Rich.

Frangione tuvo participaciones en proyectos como One Life to Live, Matlock, Buck Rogers in the 25th Century, Highway to Heaven, Sharing Richard, así como In the Line of Duty: a cop for the Killing.

El deceso de la actriz se produjo en su ciudad natal ,Massachusetts, según anunció su familia a través de un obituario en Internet.