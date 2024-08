Le pidieron una foto a Jon Snow pero el episodio tuvo un desenlace inesperado

La participación de Kit Harington en Games of Thrones, donde interpreta el papel de Jon Snow, le ha significado una gran popularidad que , entre otras cosas, hace que sus desplazamientos en público se ven siempre interrumpidos por gente que ama sacerse una selfie con él.

Como sabe que esa es una de las consecuencias de la fama, se las arregla para brindarles a sus fans un instante y posar sonriente con ellos.Sin embargo, asegura que caminando por Londres le ocurrió algo que resulta insólito o quizá no tanto, porque exactamente así es la mecánica del chiste que, en distinta épocas, le atribuyen a la gente que dice estar cansada de tanta fama.

“A veces aparece alguien, usualmente se trata de turistas, que te preguntan si se pueden sacar una foto. Y desde luego que yo les respondo con entusiasmo que no hay ningín problema”.

Sin embargo, recordó que en una oportunidad, esa misma situación tuvo un final inesperado: “Entonces voy y pongo mi brazo alrededor de esa persona, y me dice que no, que quería que yo le sacara una foto junto al Big Ben”. “En ese momento, mis amigos no pararon de reírse de mí”, aseguró Kit, concluyendo que todo fue algo “insoportablemente vergonzoso”.

Al margen del asunto de las fotos Kit fue consultado acerca de la insatisfacción que generó en los seguidores de Games of Thrones el final de la serie.

Sobre el tema no dudó en asegurar que los actores estaban un poco cansados. “Creo que si hubo alguna falla en el cierre de Thrones, es que todos estábamos agotados, y ya no hubiéramos podido seguir más que eso. Entonces puedo comprender por qué algunas personas pensaron que todo fue a las apuradas, y puede que esté de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Cuando miro mis fotos de la última temporada, me veo exhausto. Ya no veía que tuviera cuerda para otra temporada más”.