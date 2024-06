Le están rematando la casa a Kevin Spacey para pagarle a sus abogados

FOTO: Kevin Spacey no pudo evitar las lágrimas cuando le preguntaron por su casa.

A ambos lados del Atlántico, en Estados Unidos e Inglaterra, Kevin Spacey viene imponiéndose en la justicia, sorteando con éxito las acusaciones de abuso sexual y acoso que le formularon distintos hombres con los que se cruzó a lo largo de su existencia.

Sin embargo, nadie sabìa hasta ahora, que su defensa era tan costosa, porque el protagonista de "House of cards" acaba de admitir que las facturas que le pasan los letrados que lo representan lo estàn dejando sin un peso.

En una entrevista en el programa "Piers Morgan Uncesored", el actor , de 64 años, habló de sus problemas legales en curso.

El año pasado, fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Morgan le preguntò dónde estaba viviendo ahora. "Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado". dijo, entre lágrimas, Kevin.

“Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”, explicó.

El actor precisó que considera Baltimore, en el estado de Maryland, su hogar desde 2012 y que ha vivido en esa propiedad desde 2016.

Cuando Morgan le preguntó por qué su casa estaba siendo embargada, el ganador de un Oscar por "Belleza Americana " dijo: "Porque no puedo pagar las facturas que debo", antes de confesar que ha contraído una deuda de millones, especialmente en facturas legales relacionadas con sus procesos judiciales.

Cuando Spacey fue denunciado estaba en la cumbre de su fama con "House of Cards" como la serie más vista en la mitad del planeta. Netflix decidió echarlo y le entregó en mano 36 millones de dólares pero tres años más tarde lo demandó por 37.