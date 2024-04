Las películas más vistas de la historia del cine son las de James Cameron

La revista especializada Variety acaba de confirmar, con cifras actualizadas, lo que ya se sabía: el director más taquillero de la historia es James Cameron "Avatar" (2009) y su secuela "Avatar: el camino del agua" (Avatar, The Way of Water), de 2022, ambas dirigidas por James Cameron, se mantienen en los puestos número 1 y 3, respectivamente, con más de 5.200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo en conjunto.

En tanto "Titanic" (1997) también de Cameron, se mantiene en el cuarto puesto con una recaudación de más de 2.200 millones.

La publicación difundió la nómina de los films que más dinero dejaron en boletería. En el segundo puesto está "Avengers: Endgame "(Vengadores: Endgame) (2019), de la factoría Marvel y dirigida por Anthony y Joe Russo, que recaudó 2.700 millones de dólares.

Cameron, nacido en Kapuskasing (Canadá), se inició como técnico en efectos especiales y después fue guionista y director de la película de acción y ciencia ficción "Terminator" (1984). Su popularidad le llevó a ser contratado como guionista y director de un proyecto de mayor presupuesto, "Aliens "(1986), y tres años después estrenó "The Abyss, una odisea submarina".

Siguió gozando del favor de crítica y público con "Terminator 2: el juicio final "(1991), alabada por sus efectos especiales. Después de dirigir el filme de espías "True Lies" (1994), se embarcó en su proyecto más ambicioso y exitoso hasta entonces, "Titanic" (1997), que se convirtió en su momento en la película con más recaudación de la historia y por la que fue ganador de tres premios Óscar, a mejor película, mejor director y mejor montaje.

En la lista de las 30 películas más taquilleras de la historia aparece en el puesto 21 "Jurassic World: Fallen Kingdom" (Jurassic World: el reino caído), de 2018 y dirigida por el español Juan Antonio Bayona (el mismo de La sociedad de la nieve), que ha recaudado 1.300 millones de dólares.